快訊

嚇人！平均每2人就有1人出現「這狀況」 專家：恐成台灣肝癌新主因

法官朝女書記官胸部猛吸喊「再5分鐘就好」 出庭堅不認：上天會懲罰誣賴者

「鼓往津來」 旗津輪渡站空間活化引進地方創生

中央社／ 高雄1日電

為活化旗津輪渡站空間，高雄市交通局「鼓往津來」地方創生計畫，推動輪渡站空間蛻變活化成地方創生基地，引進在地店家進駐，提供嶄新搭船環境並培養地方產業發展。

旗津輪渡站為進出旗津主要門戶，居民日常生活及假日觀光人潮多搭乘渡輪往返旗津、鼓山，依交通局數據，每年搭旗鼓航線渡輪乘客接近700萬人。高雄市交通局今天新聞稿表示，獲國發會核定補助「鼓往津來－鼓山旗津渡輪事業地方創生」計畫，委外經營團隊今天起正式營運，旗津輪渡站空間蛻變活化成地方創生基地。

交通局運輸監理科表示，這項地方創生計畫以輪渡站為創生事業發展空間，串聯區內資源整合，提供空間整體使用，深化旗津地方價值、培養地方產業發展。

除完成輪渡站外觀整體檢視、內部空間活化與重新配置，以及重置指標系統等，提升旅客識別場域便利性，優化輪渡站機能性。另外，透過委外經營業者與在地團隊永續經營，提供旗津地區文史知識及觀光資訊等複合式空間，帶動在地創生事業量能，提供多樣化功能與服務。

交通局說，委外經營團隊以銜接地方創生為目標，串聯在地社群，共同推廣旗津地方歷史與文化旅遊，帶動港區整體交通及觀光資源，打造旗津輪渡站成為更友善、舒適兼美觀優質環境。

延伸閱讀

3億打造新北智慧運輸中心 2026年測試上線

好食好事食農創生計畫今開訓 美食將進攻500輯

原先速限太低惹民怨！新北新莊壽山路區間測速放寬至時速40公里

44年陳年號誌仍在用 高雄半數紅綠燈使用超過10年…交通局回應

相關新聞

丹丹漢堡高雄26店公休日全都露 網友：無縫接軌每天吃

丹丹漢堡堪稱速食店的「南霸天」，網路上關於丹丹為何不到北部展店，會不會大爆滿等相關討論也一直沒停過。臉書粉專「高雄點」整...

北高雄科技廊帶「交通受考驗」 2大園區聯外道路建設中

北高雄因應半導體S廊帶產業發展，積極發展的橋頭科學園區和楠梓產業園區，聯外交通建設備受關注，政府目前在橋科規畫「三橫三豎...

高雄半屏山規畫「南側生態廊道」 串連高鐵與蓮池潭

北高雄半屏山屬珊瑚礁岩地質，生態系豐富多元，近年因當地S廊道科技發展、路網建設、觀光產業等因素受到衝擊，高雄市府今年將啟...

宣傳微型保險、查冷氣窗架老舊 高雄里幹事外務爆多

今天是五一勞動節，高雄市議員李雅靜在議會質詢時爆料，各區公所里幹事除了本職工作，還要承接其他局處委託事項，包括宣傳微型保...

往來更方便 金門小三通5月3日起來回都可線上購票

小三通購票將更方便了！金門縣政府今天表示，自去年12月1日開放小三通金門前往廈門及泉州單程船票線上售票，迄今已為期4個多...

「回覆不夠淺白」高雄市長信箱滿意度低 去年底竟停止調查

高雄市民陳情管道之一的「市長信箱」去年10月滿意度調查，「很不滿意」達43.31%、「不滿意」11%，研考會甚至在去年1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。