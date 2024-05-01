丹丹漢堡高雄26店公休日全都露 網友：無縫接軌每天吃

丹丹漢堡堪稱速食店的「南霸天」，網路上關於丹丹為何不到北部展店，會不會大爆滿等相關討論也一直沒停過。臉書粉專「高雄點」整理了高雄市26家丹丹漢堡的公休日及冷知識，有網友看到班表開心表示「可以無縫接軌每天都吃到丹丹了！」

高雄點提及，有網友在社群平台提問，如果丹丹到台北展店會不會大爆滿引發熱議。大部分留言都認為一定會排爆，看看茶魔到台北的瘋狂程度，丹丹北上還不翻了？但有網友認為丹丹口味不適合北部，短期快閃還可以，長期不看好。

網友留言，「北上就不會現在這個價」、「丹丹某些品項都是甜的，價格也不天龍，還是留給我們南部人吃就好了」、「北部人不習慣甜甜的食物」、「每次回高雄必買」、「北漂真的好想念丹丹」、「哪裡的速食店吃得到麵線跟米糕？」

高雄點也整理了高雄市26家丹丹公休日、營業時間、電話地址，最多的是三民區4家，其次為鳳山區3家，左營、苓雅、鼓山、小港、仁武等區2家。公休日資訊最受到網友青睞，有網友表示現在才知道每家店公休日不一樣，「之前一直以為固定休周二」、「丹丹班表幫了大忙」。