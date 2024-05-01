快訊

調查北士科、京華城案議會9人小組名單出爐 藍綠提案要約談柯文哲

線狀對流發展中！閃電訊號每分鐘600次 午後南部注意強降雨、雷擊

NBA／羅素還是八村壘？漢姆痛批某湖人先發連10場烙賽

宣傳微型保險、查冷氣窗架老舊 高雄里幹事外務爆多

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市議員李雅靜。記者王勇超／攝影
高雄市議員李雅靜。記者王勇超／攝影

今天是五一勞動節，高雄市議員李雅靜在議會質詢時爆料，各區公所里幹事除了本職工作，還要承接其他局處委託事項，包括宣傳微型保險，甚至查看冷氣窗架是否老舊損壞，「沈重的工作負荷，壓得里幹事們有苦難言！」民政局說，里幹事僅是宣導。

李雅靜表示，據她暸解，里幹事除了配合里長處理里內庶務之外，疫情期間配合防疫工作、登革熱配合防治工作，現在還要配合辦理微型保險業務，以及承接工務局委託查勘冷氣機鐵架安全結構等業外工作。

李雅靜說，里幹事業務包山包海，但業務不能無限上綱，她詢問民政局長閻青智，「微型保險的宣傳及說明，算里幹事的業務嗎？這些里幹事有去考過保險證照或上過相關課程嗎？」閻青智表示，應該是沒有，微型保險則是配合社會局。

李雅靜接著說，不只微型保險，聽說里幹事最近還要幫工務局，去查看冷氣窗架是否老舊損壞，5樓以下建物都是里幹事的範圍。

閻青智說，「這是府級長官協調，希望到基層做宣導」；李雅靜追問「工務局給民政局各區公所多少經費做這件事？」閻回答「沒有」。李雅靜說，每個里幹事不是負責1個里，依大小里不同，一個人可能要負責2、3、4個里，上午在各里從事相關業務，下午辦行政業務，「哪來時間去看冷氣窗架結構到底好還是不好？里幹事是專業的嗎？家裡是做鐵工的嗎？還是水電工？」

李雅靜說，這些業外工作，都需具備專業知識，例如，微型保險涉及到保險專業、冷氣機鐵架，涉及到專業的結構安全，而且工務局更過份，明明有預算委外處理，卻把工作丟給里幹事，她要求民政局長必須硬起來捍衛里幹事的工作權，別讓里幹事成為「血汗公務員」。

閻青智說，針對巡查冷氣窗架是否老舊損壞，里幹事不具備相關專業，也無法認定是否有安全疑慮，里幹事僅宣導讓民眾多了解，民政局也會向工務局爭取相關經費。

延伸閱讀

胖虎＋肥龍降臨港都！【我不是胖虎】期間限定店高雄夢時代開跑 6大打卡點記得拍

漢來海港巨蛋店停業4天今復業 議員促消保官主動協助消費者

高雄男暗夜搗毀前妻家門口家具 不到半小時投案

「回覆不夠淺白」高雄市長信箱滿意度低 去年底竟停止調查

相關新聞

「回覆不夠淺白」高雄市長信箱滿意度低 去年底竟停止調查

高雄市民陳情管道之一的「市長信箱」去年10月滿意度調查，「很不滿意」達43.31%、「不滿意」11%，研考會甚至在去年1...

宣傳微型保險、查冷氣窗架老舊 高雄里幹事外務爆多

今天是五一勞動節，高雄市議員李雅靜在議會質詢時爆料，各區公所里幹事除了本職工作，還要承接其他局處委託事項，包括宣傳微型保...

往來更方便 金門小三通5月3日起來回都可線上購票

小三通購票將更方便了！金門縣政府今天表示，自去年12月1日開放小三通金門前往廈門及泉州單程船票線上售票，迄今已為期4個多...

高雄最大里人口是最小里252倍 議員籲以級距增資源補助

高雄市鄰里區域多年未調整，各區鄰里人口懸殊，人口最多的左營區福山里有4萬5196人，最少的旗山區中寮里僅181人。高雄市...

雇主找非法移工拆板模罰30萬元 半甲山坡地拍賣抵償

法務部行政執行署屏東分署5月7日舉辦123拍賣會，一名義務人2020年間非法雇用5名越南籍移工從事透天新建案工作，遭查獲...

沉浸式遊樂園體驗 屏菸特展「我是霸王龍」預售開跑

今夏最「霸」氣的親子展覽「我是霸王龍20週年展」，6月29日起至9月22日於屏菸1936文化基地展出，將經典霸王龍系列繪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。