宣傳微型保險、查冷氣窗架老舊 高雄里幹事外務爆多

今天是五一勞動節，高雄市議員李雅靜在議會質詢時爆料，各區公所里幹事除了本職工作，還要承接其他局處委託事項，包括宣傳微型保險，甚至查看冷氣窗架是否老舊損壞，「沈重的工作負荷，壓得里幹事們有苦難言！」民政局說，里幹事僅是宣導。

李雅靜表示，據她暸解，里幹事除了配合里長處理里內庶務之外，疫情期間配合防疫工作、登革熱配合防治工作，現在還要配合辦理微型保險業務，以及承接工務局委託查勘冷氣機鐵架安全結構等業外工作。

李雅靜說，里幹事業務包山包海，但業務不能無限上綱，她詢問民政局長閻青智，「微型保險的宣傳及說明，算里幹事的業務嗎？這些里幹事有去考過保險證照或上過相關課程嗎？」閻青智表示，應該是沒有，微型保險則是配合社會局。

李雅靜接著說，不只微型保險，聽說里幹事最近還要幫工務局，去查看冷氣窗架是否老舊損壞，5樓以下建物都是里幹事的範圍。

閻青智說，「這是府級長官協調，希望到基層做宣導」；李雅靜追問「工務局給民政局各區公所多少經費做這件事？」閻回答「沒有」。李雅靜說，每個里幹事不是負責1個里，依大小里不同，一個人可能要負責2、3、4個里，上午在各里從事相關業務，下午辦行政業務，「哪來時間去看冷氣窗架結構到底好還是不好？里幹事是專業的嗎？家裡是做鐵工的嗎？還是水電工？」

李雅靜說，這些業外工作，都需具備專業知識，例如，微型保險涉及到保險專業、冷氣機鐵架，涉及到專業的結構安全，而且工務局更過份，明明有預算委外處理，卻把工作丟給里幹事，她要求民政局長必須硬起來捍衛里幹事的工作權，別讓里幹事成為「血汗公務員」。

閻青智說，針對巡查冷氣窗架是否老舊損壞，里幹事不具備相關專業，也無法認定是否有安全疑慮，里幹事僅宣導讓民眾多了解，民政局也會向工務局爭取相關經費。