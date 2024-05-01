「回覆不夠淺白」高雄市長信箱滿意度低 去年底竟停止調查

高雄市民陳情管道之一的「市長信箱」去年10月滿意度調查，「很不滿意」達43.31%、「不滿意」11%，研考會甚至在去年12月停止調查市長信箱滿意度數據。議員批評，市長信箱的回覆制式、難懂，民眾才會不滿。研考會表示，將思考以AI系統做輔助，用更淺白的方式讓民眾了解，也可減輕工作人員負擔。

高雄市議員黃彥毓說，高雄民眾陳情最常使用的管道是市長信箱與1999，每年案件數近40萬件，今年3月調查，市民對1999話務人員滿意度96%，但市長信箱去年10月調查的滿意度，「很不滿意」達43.31%、「不滿意」11%；研考會不知為何，在去年12月已經停止調查市長電子信箱滿意度數據。

黃彥毓說，市長信箱回府給民眾的公文，都是從各局處出去，公文回答給民眾的感覺卻很難懂，「回覆陳情的方式能否更白話？」針對市長信箱的回覆，是否有更直接地告知方式，不用讓民眾查詢時須透過許多步驟；市長信箱的制度仍留存，未來有何滿意度調查方法？

研考會主委蔡宛芬表示，會停掉市長信箱滿意度調查，是因為「偏差值太高了」，很多都是覺得不滿意的人才會填答，例如舉發違建或申請補助的人，「沒被滿足就會生氣」這些人會比較容易填不滿意，要如何以比較客觀的方式來評價市長信箱滿意度，還在討論當中。

蔡宛芬說，1年有20萬件陳情，工作人員每一件都要寫回覆，「相當辛苦」，之後會嘗試利用AI系統輔助處理，用更淺白的方式讓民眾了解，也可減輕很多工作人員負擔。