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影／金門突降大雷雨來鳳宮險淹水 出動抽水機急救援

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金城鎮後豐港來鳳宮今天中午12點傳出淹水，附近居民到場協助排水，才讓神明免受泡水之苦。記者蔡家蓁／攝影
金城鎮後豐港來鳳宮今天中午12點傳出淹水，附近居民到場協助排水，才讓神明免受泡水之苦。記者蔡家蓁／攝影

金門今天中午突降大雷雨，暴雨來的又急又兇，金門不少地區都傳出積水或淹水災情，金城鎮後豐港來鳳宮近年來每逢大雨必淹，這次也不例外，中午12點傳出淹水，附近居民表示，宮外水淹到小腿，宮內水淹15公分高，好在金城鎮公所緊急找來廠商，協助出動抽水機排水，才讓神明免受泡水之苦。

去年9月海葵颱風來襲，雨彈狂炸金門，造成來鳳宮大淹水，水深一度到膝蓋左右，連天公爐也險遭滅頂，相當受到關注，今天中午大雨傾盆而下，因來鳳宮地勢低窪，瞬間大量雨水湧入，讓該處再度出現淹水，險些成為水鄉澤國，廟方人員見狀也趕緊用擋水板與沙包阻擋，並聯繫金城鎮公所協助。

金城鎮公所請抽水廠商到場協助，廟方人員也用畚箕不停將屋內的水往外倒，經過多人近1小時的齊心合力，終於將淹水情況排除。

後豐港居民表示，早年遇到強降雨，來鳳宮還不會淹水，因為旁邊有一處大排，但近年來因村內建設所需，將大排截斷，反而淹水災情不斷，就算設置了抽水機，但似乎效果有限，也讓來鳳宮成了逢大雨必淹的受災宮廟。

金門氣象站主任曹嘉宏指出，今年4月金門的雨量已累積237釐米，是8年來最多，今天的雨勢驚人，12時20分左右測到的累積雨量為61.5釐米、金寧站57.5釐米、金湖站24釐米、金沙站46.5釐米。金門縣消防局表示，中午大雷雨期間未傳出災情。

金城鎮後豐港來鳳宮近年來每逢大雨必淹，這次也不例外，中午12點傳出淹水，附近居民表示，宮外水淹到小腿，宮內水淹15公分高，好在金城鎮公所緊急找來廠商，協助出動抽水機排水，才讓神明免受泡水之苦。記者蔡家蓁／攝影
金城鎮後豐港來鳳宮近年來每逢大雨必淹，這次也不例外，中午12點傳出淹水，附近居民表示，宮外水淹到小腿，宮內水淹15公分高，好在金城鎮公所緊急找來廠商，協助出動抽水機排水，才讓神明免受泡水之苦。記者蔡家蓁／攝影
金城鎮後豐港來鳳宮近年來每逢大雨必淹，這次也不例外，宮內水淹15公分高，好在金城鎮公所緊急找來廠商，協助出動抽水機排水，才讓神明免受泡水之苦。記者蔡家蓁／攝影
金城鎮後豐港來鳳宮近年來每逢大雨必淹，這次也不例外，宮內水淹15公分高，好在金城鎮公所緊急找來廠商，協助出動抽水機排水，才讓神明免受泡水之苦。記者蔡家蓁／攝影
金城鎮後豐港來鳳宮今天又傳淹水，宮外水淹到小腿，宮內水淹15公分高，遠看天公爐像是漂浮在水面上。記者蔡家蓁／攝影
金城鎮後豐港來鳳宮今天又傳淹水，宮外水淹到小腿，宮內水淹15公分高，遠看天公爐像是漂浮在水面上。記者蔡家蓁／攝影
金城鎮後豐港來鳳宮今天中午12點傳出淹水，附近居民到場協助排水，才讓神明免受泡水之苦。記者蔡家蓁／攝影
金城鎮後豐港來鳳宮今天中午12點傳出淹水，附近居民到場協助排水，才讓神明免受泡水之苦。記者蔡家蓁／攝影

大雷雨 淹水 金門

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