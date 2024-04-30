快訊

報稅賺好康！信用卡繳稅優惠大公開 分期0利率還可賺哩程回饋

影響5094戶！桃園下午無預警2度停電 台電揭原因：強降風致饋線跳脫

延宕逾半年！中共突宣布7月召開二十屆三中全會 主要議程曝光

高雄興達港近海泊區改善工程 獲漁業署補助5成

中央社／ 高雄30日電

興達港近海泊區是當地漁船主要停靠區域，歷經逾30年使用損壞嚴重，高市府逐步進行改善工程，最後一段約200公尺範圍，設計與工程經費8000萬元，獲漁業署補助5成，預計明年中完工。

高雄市海洋局、興達港區漁會爭取興達漁港近海泊區民權路南段碼頭改建工程經費、興達漁港魚貨拍賣場及其附屬設施規劃設計計畫案，在民進黨立委邱志偉爭取下，2案經費分別核定新台幣8000萬元及829萬元，漁業署都將補助5成。

海洋局指出，興達港的近海泊區是當地漁船主要停靠的區域，因港區設施及結構損壞，海洋局分期提報計畫爭取經費，各段改善工程已陸續完工，最後一段約200公尺，設計與工程經費8000萬元，漁業署補助5成，預計明年中完工。

邱志偉今天透過新聞稿表示，民權路南段碼頭是興達港近海泊區的最後一哩路，完成後碼頭設施完善，能讓漁船靠泊更便利、安全，漁業產業發展也將蒸蒸日上。

此外，興達港區漁會因原拍賣場老舊，加上屬於遠洋泊區，近海泊區的漁船在拍賣場卸貨動線不便，因此研議在近海泊區新建魚貨拍賣場。

興達港區漁會預計新建的漁貨拍賣場為2層樓建築，1樓為開放的魚市場，2樓為製儲冰設備。漁業署審查計畫後核定規劃設計費829萬元，並補助5成。

漁業署 興達港 賣場

延伸閱讀

高市推動工業區增設汙水處理 年底提出可行性報告

影／乳癌年輕化趨勢 立委呼籲下修篩檢年齡

興達港淤積嚴重！邱志偉爭取疏濬經費到位 今年中施工

黃子佼持未成年性影片獲緩起訴 綠委將提修法增加量刑

相關新聞

高雄18名運動防護員「照顧81間學校體育班」 挨轟不足

高雄市府每年編列1千多萬經費在國中小設置運動防護站，目前全市有18名專任運動防護員，每年至少巡迴服務2校，但議員指出全市...

高鐵延伸屏東新訂都市計畫獲內政部審議通過 縣府打造星特區

高鐵延伸屏東新進度！內政部都委會今召開第1055次會議決議通過新訂高鐵屏東車站都市計畫，屏東縣府表示，屏東高鐵特定區未來...

黑鮪魚近日大出價跌讓饕客心動 屏東黑鮪魚觀光季周末登場迎客

黑鮪魚是生魚片頂級食材和饕客最愛，4月起進入魚汍期，屏東「第一鮪」21日拍賣會後，進貨開始加溫，今天一次進港70尾，累計...

遲遲等不到高捷！旗山居民自發提案 台鐵支線延伸旗美

高雄旗山老街去年逾800萬人次造訪，但當地大眾運輸僅有各路公車行駛，民眾前往當地都依賴汽、機車經國道、省道前往。民代期待...

駁二逾半世紀高港候工室 變身水岸輕軌旅宿

興建於1968年的高港候工室，原為港務局員工等候上工的臨時住所，三層樓建築後改為員工宿舍，閒置多年後3年前開始整建，如今...

藍質疑選舉官司法官丈夫曾為周春米受僱律師 周春米回應了

有媒體接獲檢舉稱2022年屏東縣長選舉官司案，一審屏東地院審判長承審法官陳怡先的丈夫、律師黃偉倫曾受僱於縣長當選人周春米...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。