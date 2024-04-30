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遲遲等不到高捷！旗山居民自發提案 台鐵支線延伸旗美

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
民眾在國發會公共政策網路參與平台自發性提案，希望台鐵將沙崙支線延伸至旗美地區。圖／翻攝公共政策網路參與平台
民眾在國發會公共政策網路參與平台自發性提案，希望台鐵將沙崙支線延伸至旗美地區。圖／翻攝公共政策網路參與平台

高雄旗山老街去年逾800萬人次造訪，但當地大眾運輸僅有各路公車行駛，民眾前往當地都依賴汽、機車經國道、省道前往。民代期待高捷紫線延伸到旗山，遲遲無下文，有民眾自發性至國發會公共政策網路參與平台提案，希望台鐵沙崙支線延伸至旗山、美濃，促進地方發展。

高雄旗山、美濃一直是南台灣著名的觀光景點，其中旗山老街去年更是全台最多人前往朝聖的老街，逾8百萬人次造訪。但當地除了公路交通，沒有任何其他大眾運輸系統可以抵達，每逢假日汽、機車湧入，造成當地交通堵塞，停車也不易。有居民自發性在國發會公共政策網路參與平台提案，希望台鐵沙崙支線延伸至旗山、美濃，希望改善當地對外交通問題。

過去旗山、美濃就有台糖營運的旗尾線運輸農產品及居民，直至1978年才因運量下滑而停運，民眾自發性提案其來有自。其實，早在去年選舉期間，就有多位議員呼籲市府將高捷紫線延伸至旗山，甚至有立委將此案當作政見，只是遲遲無下文。

議員朱信強認為，高雄的南、北、西邊都規劃捷運路線，獨漏東高雄，預備興建的紫線是最靠近東高雄大旗山區的一條捷運，卻只到義大、佛光山，路線規劃對東高雄相當不公平。

公共政策 美濃 老街

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