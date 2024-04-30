快訊

愛莉莎莎宣告分手！情斷羽球教練「對這一切只剩感謝」

高雄小學校長涉偷拍未成年 教育局：立即停職撤換

手機SIM卡換eSIM「店員說訊號變差」 網傻眼根本沒差：只有這1處有影響

高市通譯培訓 來台26年新住民回饋社會幫更多人

中央社／ 高雄30日電

為鼓勵多語人才投入通譯工作，高市勞工局辦理「提升新住民就業服務通譯人員專業訓練」吸引128人參訓。來自越南的謝小姐來台26年，期許未來發揮專長，協助更多需要幫助的人。

協助擴展為民服務量能，高雄市勞工局與警察局、社會局跨機關合作，日前辦理「提升新住民就業服務通譯人員專業訓練」，培訓共吸引128名新住民朋友與外籍人士報名參訓，通譯語種高達14項，完成培訓考試合格學員將獲勞工局頒發證書，並納入「高雄市通譯人才資料庫」。

參與培訓的新住民越南籍謝小姐說，來台26年早已融入台灣社會，對這片土地有深厚的感情，此次抱著回饋的心，參加通譯培訓行列，期許未來能發揮專長，協助更多需要幫助的人。

勞工局長周登春表示，保障並促進每一位市民與勞工朋友的就業與勞動權益，是勞工局最重要的工作項目。這次培訓課程希望讓有意願投入通譯服務的新住民朋友，有管道精進專業知能，未來貢獻語言專長，協助更多尚未嫻熟中文的新住民及在台外籍工作伙伴，突破語言或文化隔閡。

勞工局指出，訓練課程安排實務經驗豐富專家授課，加強學員通譯技巧與實務演練、提升法規知識、婦幼安全、跨國文化認識及通譯心理照護等，以強化參訓人員臨場有效解決問題的能力，提升通譯品質。進而透過培訓課程，鼓勵新住民與外籍朋友投入通譯服務行列，共同保障及促進在台外籍人士相關權益。

勞工局 新住民

延伸閱讀

新住民基本法無共識 待520後政院版草案出爐再續審

高市AED密度高 超萌高雄熊拍片推廣

高市38區「區區有超商」 冠軍區是吊車尾150倍 這區竟完全沒有OK超商

新住民飲食失序比率高 學者：新南向未讓台灣更多元

相關新聞

行動健身房 長輩動起來

高雄市65歲以上長者高達51萬人，市府與日月光集團合作打造「行動健身房巡迴車」，日月光捐800萬元，提供高雄偏鄉樂齡長輩...

廣播連線地震警報 高市127校待建置

近日大小餘震不斷，民眾從手機獲得即時地震資訊的需求增加。高雄市議員邱俊憲認為，高中職以下師生上課時，手機常無法放在身邊，...

注意了！高雄美瓏山林道5月6日起施工 每整點放行10分鐘

高雄市桃源區的美瓏山林道5月月6日起施作工程，將實施交通管制，每天早上8點到下午5點，每整點放行10分鐘直到5月15日。...

北美屏東鄉親會熱烈接待 恆春民謠團紐約即興創作

恆春民謠前進美國，28日屏東縣長周春米與民謠藝師團到第2站紐約進行交化交流，受到北美台灣屏東鄉親會熱烈歡迎，僑界、政界近...

註銷車牌1年半仍趴趴走 欠款近70萬最大霸王車黑戶高雄落網

高雄市一輛由力姓車主持有的自小客車，被註銷車牌1年多卻仍在路上趴趴走，欠下近70萬元的罰款及規費，是全國欠款最多的霸王車...

屏東縣新埤鄉長潘和源因案收押停職 縣府派代理鄉長

屏東縣新埤鄉長潘和源4月26日因涉案遭屏東地院裁定羈押禁見，屏東縣府依地方制度法82條第2項規定指派吳志江代理鄉長，交接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。