廣播連線地震警報 高市127校待建置

近日大小餘震不斷，民眾從手機獲得即時地震資訊的需求增加。高雄市議員邱俊憲認為，高中職以下師生上課時，手機常無法放在身邊，收不到即時警示訊息，建議學校透過廣播系統連線氣象署地震系統，即時廣播地震訊息。教育局回應，全市226間學校可連線，尚有127間無法連線，近日會釐清原因、協助建置。

「學生在校園，面對未知的天災，要有更積極的防災政策！」邱俊憲說，地震警報能透過手機告知民眾警訊，若即時收到訊息，就能多一分警覺，立刻啟動防災程序。

邱俊憲指出，學校廣播鐘聲系統與地震警報系統連線，中央測得大型地震發生時，地方學校即時使用廣播警示學生，老師就能在短時間內動員學生防災，「在地震波到達前的5、10秒，也許就能避免嚴重災害」，依現行科技，兩者連線非難事。

教育局表示，全市校園皆有安裝交通部中央氣象署地震速報訊息，該軟體警報門檻設定為4級，如地震等級達到門檻，就會發出警示音，高雄226間學校的即時警報軟體與廣播系統連接，軟體發出警示音時，廣播系統也會同步播放警示音。