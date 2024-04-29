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高雄旗山、三民區5月8日停水 影響2萬1500戶

中央社／ 高雄29日電

高雄市旗山區13里、三民區8里因工程施工，將自5月8日上午9時起停水8到14小時，共約2萬1500戶受影響。高雄市政府提醒用戶預作儲水準備。

台灣自來水公司第七區管理處在官網發布停水通知，旗山區因辦理今年旗山水源地及手巾寮淨水場高低壓配電設備檢驗暨供水設備檢修，將自5月8日上午9時起至下午5時止停水。

停水區域包括旗山區竹峰里、大德里、大林里、湄州里、瑞吉里、廣福里、中正里、圓富里、永和里、東昌里、東平里、太平里、三協里旗楠一路及三桃巷部分，影響戶數共1萬1900戶。

此外，三民區因辦理民族一路與雨水下水道牴觸改遷工程，將自5月8日上午9時起至晚上11時止停水，停水區域包括同德里、安吉里、安生里、安發里、德仁里、德智里、正興里、灣興里，影響戶數9600戶。

高雄市政府今天在臉書（Facebook）提醒用戶預作儲水準備，並公布相關注意事項，包括提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

此外，停水期間關閉抽水機電源，以避免馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災。建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間，應將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。

水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次污染。復水後將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水。恢復供水後，如仍無水或缺水時，可通知台灣自來水公司。

停水 高雄市

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