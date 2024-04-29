高雄捷運四線齊發 岡山車站6月完工黃線預計10年後完成

高雄捷運四線齊發，建設工程如火如荼進行，包括岡山路竹延伸線第一階段、第二A階段、小港林園線、黃線。最快是岡山路竹延伸線第一階段包含捷運岡山車站，預計6月20日完工；最慢則是黃線，預計10年後完工。

有網友整理截至3月底公布的公共工程資料，岡山路竹延伸線第一階段（R24至RK1）工程進度已達97.18%，包含車站、軌道、道路復舊、跨站天橋、站前廣場等工程，預計6月20日完工，是高捷紅線北延重要的里程碑。

岡山路竹延伸線第二A階段由RK1（不含）至RK6段，包括岡山農工、本洲產業園區、高雄科學園區、高苑科技大學、南路竹等站（暫定名）。其中土建暨軌道統包工程進度7.13%，包括期末設計、BSS7主變電站、基樁作業等工程；機電系統統包工程進度32.76%，整體工程預計2028年12月21日完工，約4年半後。

小港林園線由R3小港站經沿海路至林園高值化產業園區（R3至RL7）土建工程及軌道工程標都已於去年完成簽約，目前只有機電系統（含能源調度中心）統包工程資訊，進度0.45%，預計2033年2月9日完工，近9年後。

捷運黃線目前僅有機電系統暨機廠與主變電站統包工程資訊，進度5.2%，預計2034年7月21日完工，約10年後。

另外YT01標軌道工程統包工程去年簽約、YC01標土建及設施機電統包工程去年簽約、YC03今年簽約，目前都在工程前設計階段；YC02標22日開資格標，共計一家投標，經審其資格符合招標文件規定，得參與後續評選。