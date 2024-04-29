從拍桌到拍肩 屏東守望襄助隊與養豬業者創雙贏

屏東內埔鄉東片環境巡守隊長與數年前抗爭對象養豬業者合作改善環境，並成為沼渣沼液肥分澆灌等環境宣導種子教師，26日獲頒環境部民國112年全國水環境巡守隊評鑑「特優」。

屏東縣長周春米表示，屏東縣水環境巡守隊已邁入20年，成立26支巡守隊、共568名志工，主要協助縣內環境污染通報，幫助環保局查緝污染來源，濕地維護、海洋環境巡視、淨堤、淨灘、淨山及社區環境、並配合縣府宣導資源回收、推廣省水減污及沼液沼渣肥分等環保政策，感謝志工致力守護屏東環境。

屏東縣政府傳播暨國際事務處告訴中央社記者，過去有畜牧業者在內埔鄉東片村大量養豬，嚴重影響空氣與水源。東片村集合全村力量抗爭，透過環保局居中協調數年，業者陸陸續續改善，但直到環保局110年推動沼液沼渣計畫才開始有大幅度改善。

長期擔任協調角色的環保局長顏幸苑表示，看見巡守隊志工與畜牧場從拍桌抗爭到成為相互拍肩的好友相當感動，巡守伙伴環保共識串聯東片村民的團結合作，不僅推動水圳定期清理，設立水位及水質檢測機制與標準、訂立水污染防治應變策略外，更達成社區永續環保。

東片環境巡守隊長陳鎮忠表示，記得某次春節前召開協調會，畜牧場斥喝村民是針對性找麻煩，讓毫無生活品質的村民們氣憤大喊「若再不改善，我們就要圍你路，不讓你過」。

陳鎮忠說，業者被村裡多年來團結、縣府環保局調解的毅力震驚，不僅願意改善污水問題，在環保局及相關單位輔導下，自行花費新台幣2000萬元購買農地擴充發酵槽體、免費為農民埋設施肥管線，更利用沼液沼渣澆灌農田，展現改善污水誠意。

農民小姜也分享，以前需要大量的水才能滋潤土地，自從使用沼液澆灌後，不僅省水、果樹產出的農物也相當甜美；在環保局輔導及志工努力下，水圳的魚也不再受水質污染死亡，特別是白鰻的復甦，對於致力保護河川生態的工而言宛如一劑強心針。

巡守隊志工表示，起初以為企業來到村裡是件好事，但企業進駐村子後經常在半夜偷排廢水污染河川，且使用廢木材蒸煮廚餘所散發濃烈酸臭味，讓村民苦不堪言。

為捍衛龍頸溪流域及東片社區水圳，村民們於107年自發性成立「環保憨厚笨工團」，並在環保局輔導下，延續笨工團守護村莊精神，於109年正式成立「內埔東片守望襄助環境巡守隊」。