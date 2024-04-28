快訊

北市都更自治條例修法盼加速 這地4社區有望成第一案

中南半島對流「超奇的穩定」 鄭明典分析可能原因

保育珊瑚墾丁海下大掃除 113名潛水員清30公斤垃圾

中央社／ 屏東縣28日電
墾丁國家公園管理處每年4、5月間配合珊瑚產卵期辦理珊瑚保月系列活動，今年於28日率8個團隊在出水口、入水口、山海、後壁湖及萬里桐地區等海域淨海。（墾管處提供）中央社
墾丁國家公園管理處每年4、5月間配合珊瑚產卵期辦理珊瑚保月系列活動，今年於28日率8個團隊在出水口、入水口、山海、後壁湖及萬里桐地區等海域淨海。（墾管處提供）中央社

墾丁國家公園管理處每年4、5月間配合珊瑚產卵期辦理珊瑚保育月系列活動，今天率113名潛水員在墾丁海域進行海下大掃除2小時，共清出30公斤垃圾。

墾管處今天新聞稿指出，今年淨海區域包括出水口、入水口、山海、後壁湖及萬里桐地區等海域，有8個團隊，含7隊岸潛（岸邊潛水）及1隊船潛（搭船到固定潛點潛水）人員，共計113名潛水員參與。

墾管處表示，其中5團為在地潛團，大家目標都是希望能為海洋環境盡心，經過2小時努力進行海下大掃除，共計清出約30公斤垃圾量，內容為廢棄漁繩、鋁鐵罐、寶特瓶及多種人造用品。

墾管處說，今年垃圾量較往年少，顯示民眾已有愛海意識，呼籲大家從生活中落實源頭垃圾減量行動，比如隨身攜帶環保餐具。墾管處除不定期舉辦淨海活動，平日也會安排保育志工進行淨灘淨海工作，希望墾丁海洋美麗永續。

為維護海洋生態資源，墾管處自2004年起每年與台灣珊瑚礁學會及中華民國水中攝影協會等民間社團合作，配合每年4月至5月間珊瑚產卵期，在墾丁國家公園舉行珊瑚礁生態保育活動。今年除淨海外，4月26日至6月30日在台電南部展示館展出海洋特展-「海洋恆春」， 5月1日在墾管處與海生館臉書（facebook）線上直播珊瑚產卵。

墾丁國家公園管理處28日表示，今年珊瑚保育月淨海活動共計113名潛水員參與，清出垃圾內容為廢棄漁繩、鋁鐵罐、寶特瓶及多種人造用品。（墾管處提供）中央社
墾丁國家公園管理處28日表示，今年珊瑚保育月淨海活動共計113名潛水員參與，清出垃圾內容為廢棄漁繩、鋁鐵罐、寶特瓶及多種人造用品。（墾管處提供）中央社

墾丁 墾管處 珊瑚

延伸閱讀

墾丁旅宿超殺價格戰火熱開打 業者驚：平日怎麼還是冷清清

廢棄九孔池搖身變珊瑚農場！海大養殖5000株17種珊瑚

緯穎攜手澎湖縣政府與慈心基金會 種一萬棵樹苗、復育8,000株珊瑚

澎湖西嶼海濱驚見腥味紅色物質 專家揭曉「珊瑚產卵」

相關新聞

恆春民謠美國密西根演出 屏東在地故事感動觀眾

屏東縣政府帶領恆春民謠藝師團前往美國演出「半島風聲 相放伴」民謠音樂劇，美東時間27日於密西根州安娜堡市立圖書館城中館完...

高雄搜救犬Roger屆退 領犬員問陳其邁「想領養嗎？」他妙答

高雄搜救犬「Roger」在花蓮震災，跟隨特搜隊員李信宏在花蓮砂卡礑步道土石掩埋的巨石堆中協助找到第3具罹難者遺體，事後登...

屏東慈鳳宮阿猴媽聖誕 今起連4天躦轎腳送平安筷

3月瘋媽祖，5月1日（農曆3月23日）是媽祖誕辰，屏東市慈鳳宮恭祝媽祖聖誕，今起舉辦系列活動，今起到5月1日，舉辦躦轎腳...

高市22家超商試辦專用垃圾袋 議員盼設示範區推廣

高雄市目前垃圾處理費隨水費徵收，而非依垃圾量徵收，相較台北已推動多年專用垃圾袋、隨袋徵收處理費，高市議員黃彥毓認為隨水費...

高雄漢來海港巨蛋店疑生熟食混用 就醫人數已達36人

高雄市衛生局昨日接獲醫院通報，有民眾在漢來海港餐廳巨蛋店進食後發生腹瀉等腸胃道症狀，立刻派人到場稽查。截至今日上午9時，...

高市38區「區區有超商」 冠軍區是吊車尾150倍 這區竟完全沒有OK超商

高雄市超商有多狂？根據臉書粉專「高雄點」統計，高雄市38區「區區有超商」，全市共有1276間超商，其中最多的三民區150...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。