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恆春民謠美國密西根演出 屏東在地故事感動觀眾

中央社／ 屏東縣28日電
恆春民謠音樂劇「半島風聲 相放伴」國際版於美國密西根演出。圖／屏東縣府文化處提供
恆春民謠音樂劇「半島風聲 相放伴」國際版於美國密西根演出。圖／屏東縣府文化處提供

屏東縣政府帶領恆春民謠藝師團前往美國演出「半島風聲 相放伴」民謠音樂劇，美東時間27日於密西根州安娜堡市立圖書館城中館完成首場演出，觀眾迴響熱烈。

屏東縣長周春米表示，「恆春民謠站上世界舞台，不僅是屏東驕傲，也是台灣之光」，恆春民謠是台灣最具代表性民謠之一，也是屏東縣重要文化資產。希望藉訪美演出作最佳文化外交，讓更多美國民眾認識恆春民謠的美，向世界展現台灣軟實力。

周春米與駐芝加哥台北經濟文化辦事處長類延峰、密西根人文協會會長楊逸鴻、以及多名密西根州參議員、眾議員，以及藝文界、僑界人士數百人出席。周春米致贈月琴給安娜堡市長克里斯多福．泰勒（Christopher Taylor）、密西根大學樂器博物館經理凱蒂．蘇查（Katie Sucha），為台、美文化交流留下珍貴紀念。

密西根州立大學文學系教授桑梓蘭讚賞，月琴搭配小提琴，民謠加搖滾，古老又時尚。老藝師與年輕世代共同演繹，帶出鄉土文化薪火相傳寓意。

安娜堡中文學校校長林欣茹說，這場跨世代表演很特別，在台灣也不見得有機會可以了解民謠，感謝阿公阿嬤長途飛到美國帶來精彩演出。

屏東縣政府文化處今天新聞稿表示，傳藝師阿公阿嬤以月琴唱演屏東在地故事，將一首首質樸又具情感的曲調，唱進眾人心底，唱出恆春民謠的驕傲與自信，展現民謠文化世代傳承生命力，讓全場觀眾動容、迴響熱烈。

「半島風聲 相放伴」音樂劇透過扣人心弦的琴聲與歌聲，道出傳藝師阿嬤生活記憶，自然深刻呈現恆春民謠的美麗與獨特，有台僑說，劇情設計讓觀眾融入情節、觸動人心，直呼「表演精彩極了」，阿公阿嬤把他們生命故事變成劇場，看了很感動；也有美國民眾首次看到月琴彈唱為之驚豔，稱讚「非常好聽、非常棒」。

這場訪美交流由文化部駐紐約台北文化中心、駐紐約辦事處、密西根人文協會及屏東縣政府共同合作，由老中青組成恆春民謠團，在密西根及紐約演出2場，向美國社會介紹台灣豐富多元文化特色。

文化處表示，30日將轉往紐約，參加駐紐約台北經濟文化辦事處舉辦的亞裔傳統月活動，並與吐瓦魯駐聯合國進行文化交流。除2場音樂劇主秀節目，也舉辦講座與體驗工作坊，介紹月琴歷史、構造與演奏技巧。

恆春民謠音樂劇「半島風聲 相放伴」國際版於美國密西根演出。圖／屏東縣府文化處提供
恆春民謠音樂劇「半島風聲 相放伴」國際版於美國密西根演出。圖／屏東縣府文化處提供

屏東縣政府 恆春 音樂劇

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