高雄搜救犬Roger屆退 領犬員問陳其邁想領養嗎他妙答

高雄搜救犬「Roger」在花蓮震災，跟隨特搜隊員李信宏在花蓮砂卡礑步道土石掩埋的巨石堆中協助找到第3具罹難者遺體，事後登上CNN首頁成國際名犬；Roger今年已8歲將退役，今國際搜救犬日，市長陳其邁到搜救犬馴養中心表達關心之意，領犬員笑問陳其邁：「想領養Roger嗎」陳回「「讓Roger來市府上班？」讓現場響起一陣歡呼！

今年8歲的Roger曾是關務署的緝毒犬，因太活潑、好動，無法靜心嗅聞毒品2017年慘被淘汰；不過，牠愛玩、愛吃、活潑好動的特性，卻剛好適合當搜救犬，成功在搜救任務中找到地位，完成IRO高級搜救犬的認證，2019年的花蓮雲門翠堤大樓搜救，就有牠出任務的身影。

高市消防局於2005年率全國之先成立「搜救犬隊」，有符合國際標準規格的搜救犬馴養中心，並積極參與國際人道救援任務，在國內外重大災害現場，都能看到高雄市搜救犬勇往直前的身影。

搜救犬訓練中心目前通過國際搜救犬IRO測驗計有高級6隻、中級2隻、初級2隻，數量均為全國之冠，並有2隻尚在培訓中。

每年4月最後1個星期日為國際搜救犬日，市長陳其邁提前至消防局搜救犬馴養中心表達關心與感謝。

馴犬員李信宏和搜救犬Roger、鄭莛芸與搜救犬咪娜Mina、馴犬員陳孟弘與搜救犬傳8和陳其邁完成「瓦礫堆搜索」、「擺盪平台」及「拋物拾回」等犬隻服從訓練，事後陳其邁大讚人犬之間的合作默契和濃厚情感。