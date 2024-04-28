屏東慈鳳宮阿猴媽聖誕 今起連4天躦轎腳送平安筷

3月瘋媽祖，5月1日（農曆3月23日）是媽祖誕辰，屏東市慈鳳宮恭祝媽祖聖誕，今起舉辦系列活動，今起到5月1日，舉辦躦轎腳，參加躦轎腳民眾，贈送紀念品「一筷平安」，限量5千份，送完為止。

今天上午，立委鍾佳濱服務處準備雙總統聯名款平安御守，在慈鳳宮發放，雙總統聯名款平安御守過媽祖香爐後，民眾只要捐兩張發票即可換得一款平安御守，限量400份，不到半小時就發放一空，民眾反應熱絡。

鍾佳濱說，活動募得發票將全數捐給創世基金會，盼透過民間信仰的活動帶動公益的熱潮，鼓勵民眾一起回饋社會，創造雙贏。

慈鳳宮說，今年慈鳳宮建廟288年，歡慶媽祖聖誕，今起到5月1日舉辦躦轎腳活動，參加躦轎腳民眾，贈送紀念品「一筷平安」，送完為止。4月30日有歌仔戲團演出。5月1日當天上午8點，廟前廣場提供平安壽麵供善信大德吃平安，上午9點50分起有幼兒園藝文展演，為聖母聖誕增添可愛熱鬧。