鍾佳濱創總統人形立牌 媽祖誕辰前夕送聯名御守

民間信仰媽祖誕辰將至，民進黨立委鍾佳濱推出總統蔡英文與即將上任的準總統賴清德人形立牌，今天在屏東慈鳳宮發送「雙總統聯名平安御守」，吸引民眾排隊領取。

鍾佳濱指出，今年是蔡總統任期最後1年，同時也是副總統賴清德兼具準總統身分的第1年，因此從春節總統府推出的春聯開始，便有「雙總統」的意味在其中，便以人形立牌的設計，創造同慶畫面。

除立牌外，鍾佳濱自製全台限量「雙總統聯名平安御守」，民眾只需憑2張發票即可兌換，同慶媽祖誕辰之餘也響應公益。

鍾佳濱表示，活動所募得的發票將全數捐給創世基金會，盼透過民間信仰活動帶動公益熱潮，鼓勵民眾一起回饋社會。

鍾佳濱提及，每年5、6月適逢「教懷博愛獎學金」頒贈日子，而今年則邁入第9年，訂於5月29日、6月5日舉行頒獎典禮，累計受獎學生將突破6000人，他也持續號召熱心人士投入公益、關心教育，共同成就善的循環。