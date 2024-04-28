高雄漢來海港巨蛋店疑生熟食混用 就醫人數已達36人

高雄市衛生局昨日接獲醫院通報，有民眾在漢來海港餐廳巨蛋店進食後發生腹瀉等腸胃道症狀，立刻派人到場稽查。截至今日上午9時，因症腹痛、腹瀉等消化道症狀，就醫累積人數36人，經臨床診斷處置後，均已緩解返家休養。

衛生局說，稽查後漢來海港巨蛋店疑有生熟食混用污染的可能性，已針對可疑食材，包含蘋果蘿蔔汁、生蠔、生菜、生魚片、提拉米蘇、冰淇淋、生菜沙拉、主廚沙拉、冰塊等及環境進行採檢，進一步釐清風險。

衛生局也要求業者停業2日，期間澈底清消改善，衛生局並同步進行複查，如未改善完成，可依照食安法處6萬到2億元罰鍰。

如消費者因訂位被取消，或主張食物中毒者，請保存就醫單據（例如診斷證明書），針對醫療費用、減少工作收入、精神慰撫金等損害賠償，雙方若無處理共識，可打市府消費者服務中心專線1950申訴，消保官會盡力協調以解決爭議。