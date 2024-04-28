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金門財政級距問題 縣長促中央協助

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
行政院政務委員張景森（左二）前天召開跨部會協調會，金門縣長陳福海（左）反映金門面臨著財政級距不合理等問題。圖／縣府提供
行政院政務委員張景森（左二）前天召開跨部會協調會，金門縣長陳福海（左）反映金門面臨著財政級距不合理等問題。圖／縣府提供

行政院政務委員張景森前天開跨部會協調會，金門縣長陳福海表示，金門面臨財政級距不合理、自來水廠財務困難及榮民安養住所等問題，是亟待解決的挑戰，希望相關部會提供政策上的支持。

陳福海表示，金門自有財源在全國名列倒數第3，僅優於澎湖及連江縣；因過去金酒公司營收良好，未與澎湖及連江同列財力級次第5級。

陳福海說，雖然金門有較佳的自有財政收入，但財源規模小，並沒有足夠的預算啟建重大建設，以至基礎設施嚴重落後，變相的是財政努力縣市反被不對等看待。

張景森也認為不合理，請主計總處檢討「中央對直轄市及縣政府補助辦法」一般補助款比例，得視縣府財政收支，由國庫酌予補助對金門補助比例提高；重新計算財政級距劃分；研議將離島財政級距劃分為第5級。

針對金門自來水廠財務借貸利息問題致使財務困難，主因是行政院核定的「金門自大陸引水工程計畫」，但工程僅將陸水引至田浦水庫，沒有包含受水池、洋山淨水場及後端管線輸送水，使金門須自籌15億執行後續擴建，造成水廠財務困難。

陳福海表示，民生用水本是中央應承擔責任，針對水廠營運虧損，中央應全額承擔，才符合「離島建設條例」精神。張景森也認同中央足額撥補水廠營運虧損。

財務 金門 陳福海

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