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台39線延伸 陳揆：打造半導體S廊帶

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
行政院長陳建仁（左二）昨到高雄橋頭科學園區，市長陳其邁（右一）等人陪同，視察台39線延伸至仁武的規畫及推動情形。記者王勇超／攝影
行政院長陳建仁（左二）昨到高雄橋頭科學園區，市長陳其邁（右一）等人陪同，視察台39線延伸至仁武的規畫及推動情形。記者王勇超／攝影

行政院長陳建仁卸任前視察台39線，高鐵橋下從高雄阿蓮延伸至仁武道路規畫情形，他表示，行政院秘書長李孟諺將接任交通部長，未來中央地方可以繼續攜手合作，完善南部半導體材料S形廊帶交通。公路局指出，橋科優先段預計2026年完工，台39線日後與台1線、台17線、國道1號等道路，共同作為西側南北向聯繫道路，也是北高雄第6條南北向主幹道。

交通部公路局說明，台39線北起台南新化，南至高雄阿蓮，長度19公里，未來延伸至仁武區水管路，長度再增19.6公里，總經費約230億元，完工後串連台28線、台22線，市道186線、仁武水管路及橋科園區1-2號道路等東西向道路，連接國道1號、國道3號及國道10號，串聯南科、沙崙、北高雄、橋頭、仁武等園區。

陳建仁指出，政府推動南部半導體材料的聚落，串聯竹科、中科、南科，壯大台灣西部矽谷帶半導體產業；在高雄市長陳其邁帶領下，高雄的科技產業不只科學園區，交通建設也讓人刮目相看。

陳其邁說，台39線從阿蓮往南延伸至仁武，扮演南北向重要運輸服務，他特別指示工務局協助交通部公路局，代辦台39線橋科優先段，務必在2026年6月完工通車。工務局補充，台39優先段全長1.4公里、經費60.8億元，將可完備橋科營運階段，提供廠商對外通往岡山交流道動線，便利物流運輸。

交通部長 半導體 國道

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