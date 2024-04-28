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高市31新號誌「不來電」 議員批效能差

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
高雄市仁武區新庄路、新鴻街口的紅綠燈未通電，各方來車在路口爭道，居民嘆說，過馬路像是在虎口求生。記者王勇超／攝影
高雄市仁武區新庄路、新鴻街口的紅綠燈未通電，各方來車在路口爭道，居民嘆說，過馬路像是在虎口求生。記者王勇超／攝影

不少路口紅綠燈號誌桿裝好，通電啟用卻要等上3個月至半年，議員批評，市府與台電溝通時程太長，號誌設置與通電工程應同步進行。台電公司表示，全市總計31件未送電，每2個月一次，會主動告知交通局申請案件的進度及需要協助事項；部分新鋪設道路，禁挖時間長至1年，若剛好遇到此類案件，將導致申請用電程序延誤。

高市交通局長張淑娟說，若有合適場所可以借電，交通局在台電送電前的過渡期，會以借電方式啟動紅綠燈，後續再與台電溝通改善。

市議員邱俊憲說，新開闢路口若未設紅綠燈，發生交通事故的風險高，好不容易經過會勘、紅綠燈也裝好了，卻遲遲等不到送電，讓人生氣又失望。

「以現代政府的效能，不該發生」，邱俊憲說，紅綠燈設置時，道路先開挖一遍，紅綠燈設好了，通電時台電再來挖一遍；交通局應要求台電，未來在紅綠燈設置與通電工程，要一起施作。

台電解釋，正式收到申請用電登記單才會啟動程序，與現場紅綠燈是否已裝設無關，若高雄市政府委託的承攬商已先裝設好紅綠燈，才開始向台電請電，容易造成民眾誤解台電延誤送電。台電申請用電，須經過現勘、設計電源引接、施工、竣工、檢驗送電等程序。

台電 溝通 紅綠燈

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