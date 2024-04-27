影／石蚵文化季千人剖蚵今率先登場 觀光客搶體驗

一年一度的金寧鄉石蚵文化季「千人剝蚵體驗」活動，今天下午4點許在古寧頭北山出海口登場，吸引1千多人參與體驗「一日蚵農」樂趣，只見男女老少都聚在長條棧板體驗剝蚵，手起刀落新鮮石蚵就出現，不少民眾還特地從台灣回來參加，還有觀光客也特別前來體驗在地的剝蚵活動，民眾都說很新奇、好玩。

活動開始前，首先由副縣長李文良、金寧鄉公所鄉長楊忠俊、金寧鄉代會主席黃文欣等人一起從蚵田挑石蚵上岸，正式為「千人剝蚵」體驗活動揭開序幕。

金寧鄉公所表示，千人剝蚵體驗活動採自由入座方式，今年準備了千人以上的座位，提供新鮮帶殼石蚵讓鄉親剝個過癮。為了讓參與民眾能立即品嘗到鮮美的石蚵，鄉公所還特別與古寧頭社區發展協會合作，準備了美味的蚵仔麵線，加碼提供給參與活動的民眾嘗鮮。

百歲人瑞李阿嬤也到場剝蚵，手起刀落動作超俐落，李阿嬤說，她從小就幫忙剝蚵到老，她說，「剝蚵」其實很簡單，只要掌握一個訣竅動作，就可以剝得又快又漂亮。

今年的石蚵文化季活動，除了今天率先登場的千人剝蚵體驗，主活動將在5月4至5日於金門大橋慈湖端廣場舉行，一連兩天從下午2時開始一直持續到晚間21結束。開幕儀式將於5月4日晚上7點舉行，白天除了一連串地社區文化精彩表演外；活動晚會部分特別著重「文化平權」的觀念，特別邀請「台灣特技團」、「英雄聯盟街舞團」，以及今年登上台灣燈會閉幕式演出的「即將成真火舞團」作為壓軸表演，以「文化平權」政策實踐導入文化季，透過實質的藝文表演，打破離島文化資源缺乏的藩籬，帶動民眾文化參與，充分展現藝術文化的交流。

此外，5日將舉辦石蚵麵線大胃王比賽，晚上還有「慢搖女神DJ小漾」打碟趴踢及KDC金門流行舞蹈團帶來的動感熱舞表演。讓白天與夜晚呈現完全不同的氛圍，變化多樣、精彩不間斷，歡迎民眾踴躍前往參加，享受一年一度石蚵文化季帶來的魅力。