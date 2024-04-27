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「比密室解謎刺激」…馬祖示範住宅每戶驗屋僅30分 產發局：有需求可另約

中央社／ 連江27日電

由連江縣政府統籌興建，位於南竿鄉的示範住宅交屋在即，承購戶指每戶驗屋時間僅30分鐘，每項確認時間不到30秒，盼能放寬規定；產發局回應，若有個別需求可另行約定時間驗屋。

連江縣政府產業發展局日前發布公告指出，仁愛段147地號示範住宅驗屋作業，從20日起至5月4日止，每週假日依照棟別開放承購戶驗屋。每戶表定驗屋時間為30分鐘，檢查時間結束後，工作人員將上鎖該戶大門。承購戶離場前需繳交驗屋檢查表。

承購戶王小姐今天告訴中央社記者，縣府提供的驗屋檢查表項目高達67項，涵蓋廚房、浴室、客廳與陽台的外觀、牆面與進排水等，30分鐘很難詳細檢驗，盼縣府體諒民眾砸下大筆積蓄買房心情，放寬驗屋時間。

王小姐更憂心，據她了解，仁愛147承購戶多為首購族，大多無驗屋經驗，加上馬祖根本請不到專業驗屋團隊，且交屋10年內禁止轉賣，交屋與裝潢後若發生問題，恐難釐清責任歸屬。強調並非質疑公共工程品質，只是想安心入住。

實際驗屋完畢的承購戶葉小姐說，30分鐘既要確認屋況，還要發現問題「過程比密室解謎還刺激」，夫妻倆請好友們協助，8人分工合作好不容易完成驗屋。她坦言，仍擔心房屋品質，考慮暫不裝潢，僅購置必要家具後入住，至少若有問題還能請縣府負責。

連江縣產業發展局回應中央社記者詢問，強調仁愛147示範住宅驗屋安排符合大多數民眾利益。考量到承購戶多想盡快交屋，加上產發局人力有限，驗屋30分鐘實為不得不的決定。若承購戶有個別需求，可另行向產發局約定時間驗屋。

為解決縣內人口增長、青年返鄉等衍生的購屋需求，前任縣長劉增應任內主導興建供民眾申購之「仁愛段147地號示範住宅」，提供示範住宅181戶、店面13間與只租不賣社會住宅20戶，總計214戶。於108年9月開工，今年1月取得使用執照。

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