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高雄岡山區潭底里長補選1人登記 里長遺孀接棒352票當選

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
王金猜今年62歲，曾任潭底里環保志工隊長，順利當選岡山區潭底里里長。圖／取自選舉公報
王金猜今年62歲，曾任潭底里環保志工隊長，順利當選岡山區潭底里里長。圖／取自選舉公報

高雄市岡山區潭底里長陳勝傑日前病故，妻子王金猜接棒參選，無人競爭，今日舉辦補選投票。高市選委會表示，1號王金猜共獲得352票，投票率為48.58％，審議通過後將依法公告。

高市選委會指出，今天舉辦第4屆岡山區潭底里里長補選投票，自上午8時至下午4時止，投票截止後隨即進行開票統計工作，下午16時27分順利完成開票統計。

本次里長補選經開票統計結果，候選人得票數為1號王金猜352票，投票率為48.58％。高雄市選委會表示，當選人名單將提報委員會議審議通過後，依法於5月3日公告當選人名單。

此次補選，僅陳勝傑遺孀、王金猜登記參選，因為無人競爭，一票就當選。王金猜今年62歲，曾任潭底里環保志工隊長，全里選舉人數為737人，王獲得352票，投票率逾4成。

投票率 補選 選委會 高雄市

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