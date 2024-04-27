高雄6人獲選全國模範勞工 陳其邁：有你們撐腰讓市政更好

高雄今舉辦模範勞工暨績優工會表揚大會，有6名市民獲選全國模範勞工、48名為高市模範勞工，20名模範外國人，首位獲獎的高雄市雕刻業職業工會秘書長古貴玲任職35年，協助全市工藝家展出、推廣作品，是許多雕刻大師背後最大的推手，此次獲獎她感動地說，看著工會成立、日益壯大，希望未來能服務更多工藝師。

在中華航空公司當運務員的吳織萍獲選模範勞工，她除多次在飛航安全上妥善處理旅客需求、提升航空服務品質、間接發展國民外交外，也擔任職工福利委員會委員，主動與國防部策劃參訪活動，無形加強軍民感情。

此外，印尼籍模範勞工安蒂來台擔任看護，照顧82歲腦中風阿嬤，原本阿嬤雙腳癱軟無力，安蒂持續協助復健與配合煮清淡料理，兩年下來，阿嬤身體狀況復原進步良多。越南籍模範勞工阮文江來台從事製造業5年，原本對工廠複雜機器懵懂無知，透過持續學習，如今作業技術備受讚揚，還能幫助更多同鄉新進者。

市長陳其邁感謝每位在高雄努力工作的勞工朋友們，「有你們撐腰，協力促進市政建設及工商發展，讓大家對高雄市政建設進步有目共睹」，高雄許多重大建設、人才培育正在進行，如：陽明交大、清大設校、半導體產業聚落、社會住宅，皆為了讓高雄更好，五一勞動節將來臨，他代表市府團隊獻上最誠摯感謝。