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黃捷高雄前金區服務處開張 議長康裕成送上神秘禮物
民進黨立委黃捷今天在高雄市前金區成立服務處，高市議長康裕成會同黨內多名議員前往祝賀。黃捷在2018年初次當選鳳山區議員，2022年連任成功，但今年年初轉換跑道前進立法院。議會將議事廳舊名牌裱褙之後送給黃捷當賀禮，另公布當年黃捷在高市議會的報到照片，貼心小禮承載過往努力足跡及未來祝福。
黃捷高雄服務處設在前金區中正四路、文武二街口，離舊市議會不遠，搭乘捷運可抵達，交通相當便利。
黃捷曾任第3屆及第4屆高市議員。今早，議長康裕成、民進黨團總召江瑞鴻，及李喬如、張漢忠、陳慧文、簡煥宗、林智鴻、黃文益、黃秋媖、鄭孟洳及林志誠等議員到場祝賀。
為慶祝服務處啟用，高市議會將黃捷擔任議員時期的議事廳名牌裱褙成框，今天送上這份具有紀念意義的禮物。議長康裕成說，議事廳名牌承載著「黃議員」過去為地方爭取建設的付出與努力，期待它也能成為立委黃捷在國會殿堂的支持與動力，未來繼續為高雄爭取經費，讓市民擁抱更美好生活。
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