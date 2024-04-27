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民進黨高雄主委改選 新系不參戰

聯合報／ 記者王勇超王昭月／高雄報導

民進黨高雄市黨部主委選舉昨登記最後一天，先前已有市議員黃文益、陳慧文兩人登記參選，昨早簡煥宗透過聲明表示「不參選」，強調2026選舉國民黨已整合，民進黨須減少派系競爭惡鬥，他期待主委是超越派系，會支持不是派系提名的人選陳慧文。

民進黨高雄市黨部主委下月改選，現任主委許智善不連任，競爭激烈。湧言會推派市議員黃文益，22日完成登記。

與正國會友好的6連霸市議員陳慧文，24日以個人身分登記參選，陳慧文說，她是「黨員候選人，不是任何派系候選人」。

新潮流的市議員簡煥宗22日領表，原預計昨登記，但簡煥宗上午發聲明，不參選高市黨部主委，對於黨部主委的想法跟市長陳其邁一樣，期待是超越派系扮演溝通平台，可以促進黨內團結的人。

簡煥宗說，不是他不願投入選戰，而是他知道「在這個時候爭奪卡位，對高雄的選情，絕對沒有一絲好處。」如果民進黨在黨內主委改選時短兵相接，這樣的競爭從主委選舉延伸到市長初選，可能再度重演2018年民進黨在高雄市長選舉失利的歷史。

對於簡煥宗不選高市黨部主委，黃文益說，「尊重，也期待君子之爭」；陳慧文表示，謝謝簡煥宗的支持，希望能以團結一致的民進黨，來選贏高雄市長、讓議會過半，延續市政光榮。

民進黨

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