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永達學院校地 屏縣府擬3.1億價購

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

少子化衝擊，屏東縣私立永達技術學院校地閒置10年，荒廢至今，衍生學校欠薪等糾紛，經行政院召開3次跨部會會議討論後，校地將由屏東縣政府承接，評估永達債務狀況，屏東縣政預計以3.1億元價購校地，分2年編列預算，第一期1.5億元今年4月議會臨時會通過同意墊付，第二期明年預計編列1.6億元。地方對此樂觀其成。

永達技術學院創立於1967年，以工業專科學校創立，全盛時期學生數近萬人，103學年度停招衍生債務問題，校地閒置至今。

屏縣府教育處表示，教育部去年8月至縣府徵詢意願，除說明清算進度亦表明希望縣府基於公益立場承接並活化該校區域，去年9月、12月與今年4月行政院召開跨部會會議。結論希望由地方政府辦理停辦校園整體活化作業，縣府考量麟洛地區社會公益、區域發展等，有責任做整體管理及規畫。

教育處表示，永達校地7.7公頃，校舍13棟，多棟屋齡老舊年久失修，預計於價購校地及完成剩餘財產捐贈程序完備後，再聘結構技師會勘，做整體規畫。目前先編列預算，該校實際負債金額仍以清算結果為準，後續再與董事會協商，才會啟動購地等程序。

縣議員李世斌說，私校退場機制是中央政策非特例，校地重新開發且地點便利，可以好好運用。

麟洛鄉長鍾慶平說，在地樂觀其成，希望與社區結合，打造適合老人家的休閒空間。

公益 屏東縣政府 校地

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