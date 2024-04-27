左楠「兩個世界」 議員促建高捷紫線

高雄捷運紫線是整合燕巢學園線、高鐵右昌線等計畫路線，但進展緩慢，高市議員李眉蓁昨質詢，7年前陳菊市長任內就爭取，至今仍不見影。台積電進駐高雄，左楠地區新、舊社區部落形同「兩個世界」，右昌舊部落市容老舊，不乏低收入戶聚集，市府應積極推動捷運紫線，並將右昌線納入TOD（大眾運輸導向型發展）思考，導入日照、社宅等公共建設，帶動舊部落盡速翻轉。

李眉蓁說，7年前爭取捷運燕巢學園線，起自援中港，終至樹德科大，行經高雄大學、高雄海洋科大，高雄第一科大、義大燕巢校區等校，約可以服務80萬人口，希望促成產學合作，提供師生便利交通，當時市府允諾向中央爭取，但是進展遲緩。

她說，當時可能因運量還不到，無急迫性，7年後台積電已進駐，未來楠梓區在S科技廊帶更居半導體產業的研發核心，產業結構已改變，2022年她再向市長陳其邁建議學園線與高鐵右昌線合併，北高雄捷運系統就能一次到位。

副市長林欽榮說，紫線可行性評估今年6月底前會提出，內容會讓議會了解。紫線將以都市計畫做為底地，未來會引進公教、社會公益等設施，右昌等老舊社區也會搭配捷運動能，一起推動更新。

李眉蓁請市府務必緊盯進度，捷運規畫好，對地方才能產生影響。左營地區新舊部落落差大，簡直是「兩個世界」，左楠發展迅速，舊部落低收戶比例卻很高，「區內就有城鄉差距」，好不容易有捷運通過，應導入TOD帶動改造。

莒光市場賣麵20多年施老闆說，舊部落人口外移嚴重，夜市也黯然收攤。當地屋齡少說40年起跳，巷弄狹窄，消防安全問題堪憂，都更有難度，但是也不能置之不理。

廣昌里長蔡文東說，舊部落早年建設不足，加上老輩不愛賣祖產地，一直未能翻新，未來捷運紫線興設，可望帶動翻轉契機。