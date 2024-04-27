快訊

震不停！凌晨3點13分花蓮又見規模5.0地震 最大震度4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

左楠「兩個世界」 議員促建高捷紫線

聯合報／ 記者王勇超蔡世偉王昭月／高雄報導

高雄捷運紫線是整合燕巢學園線、高鐵右昌線等計畫路線，但進展緩慢，高市議員李眉蓁昨質詢，7年前陳菊市長任內就爭取，至今仍不見影。台積電進駐高雄，左楠地區新、舊社區部落形同「兩個世界」，右昌舊部落市容老舊，不乏低收入戶聚集，市府應積極推動捷運紫線，並將右昌線納入TOD（大眾運輸導向型發展）思考，導入日照、社宅等公共建設，帶動舊部落盡速翻轉。

李眉蓁說，7年前爭取捷運燕巢學園線，起自援中港，終至樹德科大，行經高雄大學、高雄海洋科大，高雄第一科大、義大燕巢校區等校，約可以服務80萬人口，希望促成產學合作，提供師生便利交通，當時市府允諾向中央爭取，但是進展遲緩。

她說，當時可能因運量還不到，無急迫性，7年後台積電已進駐，未來楠梓區在S科技廊帶更居半導體產業的研發核心，產業結構已改變，2022年她再向市長陳其邁建議學園線與高鐵右昌線合併，北高雄捷運系統就能一次到位。

副市長林欽榮說，紫線可行性評估今年6月底前會提出，內容會讓議會了解。紫線將以都市計畫做為底地，未來會引進公教、社會公益等設施，右昌等老舊社區也會搭配捷運動能，一起推動更新。

李眉蓁請市府務必緊盯進度，捷運規畫好，對地方才能產生影響。左營地區新舊部落落差大，簡直是「兩個世界」，左楠發展迅速，舊部落低收戶比例卻很高，「區內就有城鄉差距」，好不容易有捷運通過，應導入TOD帶動改造。

莒光市場賣麵20多年施老闆說，舊部落人口外移嚴重，夜市也黯然收攤。當地屋齡少說40年起跳，巷弄狹窄，消防安全問題堪憂，都更有難度，但是也不能置之不理。

廣昌里長蔡文東說，舊部落早年建設不足，加上老輩不愛賣祖產地，一直未能翻新，未來捷運紫線興設，可望帶動翻轉契機。

台積電 李眉蓁 高雄捷運

延伸閱讀

因應基捷動工 基隆將拓寬堵南街及新闢北五堵站聯外道

台南首條捷運重大進展！第一期藍線環評通過拚2031通車

民眾搭輕軌「換座位」跌倒骨折無理賠？ 高捷回應了

配合捷運岡山站啟用 高捷5車站將同時更名

相關新聞

左楠「兩個世界」 議員促建高捷紫線

高雄捷運紫線是整合燕巢學園線、高鐵右昌線等計畫路線，但進展緩慢，高市議員李眉蓁昨質詢，7年前陳菊市長任內就爭取，至今仍不...

灣市38 BOT案 統一超砸7億

高雄市首件公有市場用地BOT案昨與統一超商簽約，將在福山里灣市38市用地投入7億元，興建地上6層、地下2層大樓的複合式商...

永達學院校地 屏縣府擬3.1億價購

少子化衝擊，屏東縣私立永達技術學院校地閒置10年，荒廢至今，衍生學校欠薪等糾紛，經行政院召開3次跨部會會議討論後，校地將...

民進黨高雄主委改選 新系不參戰

民進黨高雄市黨部主委選舉昨登記最後一天，先前已有市議員黃文益、陳慧文兩人登記參選，昨早簡煥宗透過聲明表示「不參選」，強調...

佛陀紀念館攜手觀光署 共推宗教觀光成台灣觀光特色

佛光山佛陀紀念館今日與交通部觀光署簽署合作備忘錄，期望透過雙方合作，讓宗教觀光成為台灣特色的觀光主題之一，佛陀紀念館館長...

因應鋒面防汛整備 周春米視察東港抽水站

鋒面影響天氣不穩，屏東今天有短延時強降雨，屏東縣長周春米中午赴東港鎮成功抽水站視察，轄內15座抽水站與水閘門都完成防汛準...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。