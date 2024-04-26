永達技術學院停招校地閒置 屏縣府擬3.1億元價購

永達技術學院於民國103年停辦，7.7公頃的校地至今閒置，行政院召開跨部會討論，將由屏東縣政府承接，評估學校債務，縣府擬以新台幣3.1億元價購，目前仍在協議中。

屏東縣教育處告訴中央社記者，去年9月、12月及今年4月，由行政院召開跨部會會議，研商停辦學校整體活化作業，縣府考量麟洛地區發展及社會公益，因此予以承接。

教育處指出，永達校舍共計有13棟，去年現勘發現有多棟屋齡老舊且年久失修，無法短時間評估後續用途，會聘請結構技師及專業人員會勘，詳細評估校舍再利用可行性，再整體規劃用途。

縣府提及，評估學校債務，擬最高以3.1億元價購，將分2年編列預算，首期1.5億元，今年4月已獲縣議會同意墊付，明年再編列1.6億元。

縣府強調，目前先編列預算，實際金額仍將以清算結果為準，後續也要還要再與董事會協商，才會正式啟動購地相關程序。