屏東潮州跨國藝術合作 打造老街新面孔

台灣好基金會第3年辦理「春潮集」，今天由日本裝置藝術家水內貴英帶領8校在地學子，在屏東潮州鎮建基路老街地面進行噴漆創作，打造老街新面孔，為週末一系列活動拉開序幕。

負責設計統籌的藝術家林舜龍表示，建基路長度100公尺左右，為彰顯兩旁屋舍特色、添增街道絢麗感，天空、地面都要有一些東西，邀請植柘「植人」李桂仙、水內貴英合作，帶領民眾共同創作；李桂仙負責天空部分，耗時3個月與500名潮州鄉親、學子作葉拓，地面部分則有水內貴英今天帶8校學子噴漆彩繪花朵、水果。

林舜龍說，兩名藝術家使用工法都很簡單，最主要就是要讓民眾知道藝術不講究技術而講究感動，可以想像行人為了不踩到小朋友創作的花朵而小心行走，步調跟著緩慢下來，在印有葉拓的布隨風飄舞的影子下，感受老街新氣象。

台灣好基金會執行長李應平告訴中央社記者，潮州這個百年小鎮過去是富庶的轉運集散地，「春潮集」最大目的就是喚起潮州建基路居民對老街的榮耀感與自信心，進而銜接過去榮光與未來展望，希望鄉親學子透過創作累積共同記憶，也共創自己故鄉。

「春潮集」於27、28日舉行，今年推出5個單元，「潮街」重塑建基路；「潮市」匯集潮州、南州、萬巒、內埔、來義職人市集；「潮聲」邀請在地樂團、傳統戲曲、13名原住民歌手演出；「潮展」以「大武山下．潮生活」特展，分享抽象派畫家莊世和與攝影家劉振祥潮州創作；「潮流」辦理講座邀請民眾與林舜龍、李桂仙、水內貴英談潮州想像與創作記事。