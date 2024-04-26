聽新聞
test
0:00 / 0:00
因應鋒面防汛整備 周春米視察東港抽水站
鋒面影響天氣不穩，屏東今天有短延時強降雨，屏東縣長周春米中午赴東港鎮成功抽水站視察，轄內15座抽水站與水閘門都完成防汛準備，對於8月年度大潮，也會先行作好準備。
周春米接受媒體聯訪表示，今天確認東港抽水站防災整備與大型抽水機運轉正常，午後及明晚至28日凌晨預計有豪大雨，提醒鄉親與各鄉公所人員作好防雨、防汛準備。
針對去年8月東港低漥地區淹水，周春米說，去年大家印象深刻的海水倒灌主要受年度大潮及天文影響，針對去年問題已取得水利署經費處理，今年大潮落在8月29日，會先行作好準備。
屏東縣水利處副處長林煥文表示，轄區內15座抽水站與水閘門都已完成防汛準備，按以往經驗屏東大概要連下3天豪雨，土地含水飽和才會有積淹水狀況，這波鋒面以前已久未雨、土地狀態乾，估計不會淹水。
林煥文補充，去年百年天文大潮形成需有先天條件，下次出現預估在2029年，已作相關配套措施，包含東港一排、牛埔溪護岸整治；東隆宮附近側溝連通、增設抽水平台；漁港部分做擋水牆增高約80公分，防止潮位上漲致低窪地區積淹。
林煥文說，年度大潮是一年潮汐最高時，依氣象局預測潮位大概是1.2公尺，東港鎮最低地區是1.3公尺左右，今年大潮估計不會有溢淹狀況。
依水利處新聞稿，東港成功抽水站配置電動閘門、防潮閘門各2扇，豎軸式抽水機3台，抽水站設置90公分警戒抽水設定，抽水量每秒可達9公噸；抽水站平時水門開啟，藉水位漲退潮淨化鎮內排水，當東港溪水位達到警戒時即關閉水門，避免積水。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言