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因應鋒面防汛整備 周春米視察東港抽水站

中央社／ 屏東縣26日電
屏東縣長周春米。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長周春米。圖／屏東縣政府提供

鋒面影響天氣不穩，屏東今天有短延時強降雨，屏東縣長周春米中午赴東港鎮成功抽水站視察，轄內15座抽水站與水閘門都完成防汛準備，對於8月年度大潮，也會先行作好準備。

周春米接受媒體聯訪表示，今天確認東港抽水站防災整備與大型抽水機運轉正常，午後及明晚至28日凌晨預計有豪大雨，提醒鄉親與各鄉公所人員作好防雨、防汛準備。

針對去年8月東港低漥地區淹水，周春米說，去年大家印象深刻的海水倒灌主要受年度大潮及天文影響，針對去年問題已取得水利署經費處理，今年大潮落在8月29日，會先行作好準備。

屏東縣水利處副處長林煥文表示，轄區內15座抽水站與水閘門都已完成防汛準備，按以往經驗屏東大概要連下3天豪雨，土地含水飽和才會有積淹水狀況，這波鋒面以前已久未雨、土地狀態乾，估計不會淹水。

林煥文補充，去年百年天文大潮形成需有先天條件，下次出現預估在2029年，已作相關配套措施，包含東港一排、牛埔溪護岸整治；東隆宮附近側溝連通、增設抽水平台；漁港部分做擋水牆增高約80公分，防止潮位上漲致低窪地區積淹。

林煥文說，年度大潮是一年潮汐最高時，依氣象局預測潮位大概是1.2公尺，東港鎮最低地區是1.3公尺左右，今年大潮估計不會有溢淹狀況。

依水利處新聞稿，東港成功抽水站配置電動閘門、防潮閘門各2扇，豎軸式抽水機3台，抽水站設置90公分警戒抽水設定，抽水量每秒可達9公噸；抽水站平時水門開啟，藉水位漲退潮淨化鎮內排水，當東港溪水位達到警戒時即關閉水門，避免積水。

周春米 東港

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