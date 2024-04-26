「除蔓換現金」民眾心動了？高屏去年發不到萬元 今年加碼送好禮

有「綠癌」之稱的小花蔓澤蘭，以強勢的無性繁殖力在台灣低海拔地區蔓延，威脅原生植物生長空間造成危害，林業及自然保育署祭出「除蔓換現金」鼓勵全民一起除害，前年起每公斤5元收購價開放至全年且數量無上限；屏東分署檢視去年在高屏兩地合計收購僅1077公斤，支出5385元，今年加碼單次收購百公斤送好禮；有民眾認為，獎勵立意佳，但誘因仍顯不足。

林業保育署屏東分署說，小花蔓澤蘭分布海拔1000公尺以下廢耕農地、果園、山坡地，也是世界百大入侵種，偏好生長在溼度高且陽光充足開闊地環境，強勢的無性繁殖力，斷落莖節落入土中能再次長出不定芽生成新的植株，即使是高大樹木，一旦被它附覆蓋，即無法行光合作用而致死，危害本土植物生長。

屏東分署說，每年10月到隔年2月是小花蔓澤蘭開花結果期，研究指出，每平方公尺植株覆蓋面積可結出約17萬粒種子，結實量驚人，在開花結實前剷除是降低危害最簡單的方法，趁著尚未開花前拔除，若等到種子成熟隨風飄散，可能造成擴散，全年都是除蔓好時點，

林業保育署祭出的「除蔓換現金」，前年起放寬每公斤5元收購至全年且數量無上限，但屏東分署統計去年旗山站收購25公斤、六龜站收購72公斤、潮州站收購771公斤、恆春站收購209公斤，支出不到萬元，宣布今年單次收購達百公斤者，加碼送原生植物帆布袋、運動毛巾、斜肩包3樣好禮，可交高雄旗山、六龜和屏東潮州、恆春工作站收購。

去年響應「除蔓換現金」的66歲恆春鎮墾丁里民邱國祥說，屏東分署下鄉宣導得知此事，他和太太花兩天時間，揮汗在住家旁國有林地清出40公斤，裝進黑色塑膠袋再開小貨車送到收購站，領到200元去買了兩個便當，兩人所花時間和運送的油錢，根本不夠，就單純想為環境盡分心力；「除蔓換現金」立意佳，但誘因仍顯不足，是否提高金額、如何方便收購都值得探討。