屏西市場招商 中籤率2成

屏東市西市場因建築老舊、結構堪慮，縣府斥資近2億元改造成南台灣首座可調控室內溫度的綠建築市場，規畫78個攤位、16間店鋪，29日公開抽籤，已吸引近500人報名爭搶，中籤率約僅2成。縣府城鄉發展處說，西市場顛覆傳統市場既有印象，中籤攤商預訂5月簽約進駐，6月底開張，將帶給民眾嶄新的採買體驗。

西市場全區2層樓，規畫販售區、用餐區與互動直播室，室內可調控溫度，自動換氣，並透過環境優化、共享服務、安全升級、親民友善4大設計理念再造「新鮮屏東」，商場空間挑高、寬敞明亮又好停車，提供優質的採買環境。

縣府城鄉發展處說，屏東西市場原是傳統市場，改造後，建築外觀簡約潔淨，不僅引入陽光，亦有徐徐微風穿流而過，敞亮通透，讓民眾能在舒適、有設計感的綠建築中享受購物樂趣。

西市場預定4月29日抽籤，為讓抽籤流程運作順暢，採分流作法，並邀政風人員及專業律師列席見證，抽籤過程全程錄影，合格申請人或受委託人若未按時間報到，將視同放棄。