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獻給母親佳節賀禮 高雄路竹第2處公托中心啟用

中央社／ 高雄25日電

「路竹國昌公共托嬰中心」今天啟用，為路竹區第2間公托機構，由台南市燕豐教育基金會承辦，運用路竹區公所儲放空間，以廣闊太空概念、通透開放空間設計，在母親節前夕獻給新生兒媽媽。

根據高雄市政府社會局新聞稿，高雄市政府副秘書長陳盈秀表示，中心可收托20名未滿2歲幼兒，是市內第57處公共托育機構。

陳盈秀指出，仁武、湖內公共托嬰中心預計上半年啟用，未來3年全市公托機構將達85處，盼藉持續布建公托及提供平價、優質托育服務鼓勵生育，使家長能安心生、放心養。

社會局指出，配合「少子女化對策計畫」推動友善婦嬰措施，公辦24小時臨托服務據點至4月底已設置25處據點，並在今年起延伸孕婦乘車券使用期限至寶寶出生滿6個月，讓孕婦、寶寶獲得安全乘車服務。

此外，設置22處親子館讓家長就近選擇彈性、多元托育服務，減輕家長育兒負擔，另結合準公共機制與符合條件居家式托育、私立托嬰中心合作，打造高雄成為最適合養育孩子幸福城市。

社會局表示，托育補助今年起加碼，公托補助調高為新台幣7000元，家長每月僅需負擔2000元；準公共托育補助由中央與地方政府加碼合計補助1萬5500元，家長每月最高僅需負擔5315元；送托準公保母補助1萬4600元，家長每月最高負擔1200元。

社會局指出，從各方面減負擔、增福利，實踐「0到6歲國家一起養」目標，為養兒育女家庭提供最大奧援，讓年輕人敢婚、願生、樂養。

托嬰 托育

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