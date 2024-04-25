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提升偏鄉醫療 屏東牡丹四林村衛生室重建動土

中央社／ 屏東縣25日電

屏東縣牡丹鄉四林村衛生室空間老舊，屏東縣政府衛生局籌措經費原址重建，動土典禮今天舉行，預計最快年底完工，升級偏鄉醫療品質。

衛生局長張秀君表示，四林村地處偏遠，當地近600名村民大多仰賴牡丹鄉衛生所到當地衛生室提供預防保健及巡迴醫療服務。縣府向衛生福利部爭取核定重建，在原址規劃1層樓建築。

張秀君說，新建築牆上將繪原住民圖騰，具部落風貌，期待以嶄新軟、硬體設施設備、優質專業人力和多元醫療保健服務，守護村民健康。

衛生局今天發布新聞稿表示，四林村衛生室自1982年建造至今，既有空間已不敷使用，縣府籌措約新台幣1260萬元經費重建，動土典禮在四林文化健康站長輩表演中熱鬧展開，耆老以原民傳統儀式祈求祖靈保佑，祝禱工程順利圓滿。

衛生局說，新衛生室規劃診療室、掛號室與候診室等，改善醫療保健門診友善就醫環境，並提供預防注射、家庭訪視、巡迴醫療、整合性篩檢、傳染病防治與衛生教育等公共衛生醫療服務，室外有停車格及無障礙停車場。

衛生局說，工程預計在今年底或2025年初完成，重建期間醫療服務暫移到村辦公處，未來由衛生所結合「全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提昇計畫（IDS）」醫院團隊到衛生室提供巡迴服務。

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