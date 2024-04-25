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博田國際醫院攜手五福國中 提供體育班學生醫療照護
為了培養台灣優秀運動選手，落實醫療在地化，高雄博田醫院與五福國中首度合作，由專科醫生協助體育班的學生，在運動醫學方面進行衛教指引，包括運動傷害預防與諮詢，另外也有提供營養醫學，協助學生在訓練期間的飲食建議，讓每一位學生都能達到各量級所要求的體重，維持最佳體態，讓體育班學生在無後顧之憂的狀態下爭取亮眼成績。
博田國際醫院整合醫療資源，與高雄在地老字號五福國中合作，其中體育班學生，各項比賽成績亮眼，具有指標性，看準青少年運動員有發展潛力，博田國際醫院定期派出骨科醫師張富淳提供照護，尤其骨科與復健科，團隊實力堅強，具備專業運動醫學，協助體育班學生，日常運動保健之外，未來若是學生在訓練期不慎負傷，博田醫院也將會提供快速且完善的就醫管道，專業診療、重返賽場，延續學生訓練壽命。
博田國際醫院董事長阮仲炯表示，希望借此合作，能讓運動學子更了解身體狀況，保護身體、愛惜身體，更希望透過這樣的合作，能讓高雄地區出現明星球員，站穩國際舞台，為台灣爭光。高雄五福國中校長何茂通表示，這些體育班孩子有專門的醫師來幫他們守護他們的健康，可說是最佳的醫療後盾，更可以安心訓練爭取最佳成績。
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