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隔震元件讓高雄帝冠車站「腳骨更軟Q」 鐵道局：7級地震不倒

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高雄舊帝冠車站目前已搬回中山博愛中軸線原址，與新站體結合。記者潘奕言／攝影
高雄舊帝冠車站目前已搬回中山博愛中軸線原址，與新站體結合。記者潘奕言／攝影

台鐵高雄車站工程陸續完工，舊帝冠車站目前已搬回中山博愛中軸線原址，與新站體結合。為了讓這座84歲老車站與新地下車站「祖孫共存」，工程單位以滑動類隔震元件幫帝冠爺爺裝上全新「膝關節」，讓其「腳骨更軟Q」，遇上7級地震也不倒。

高雄帝冠火車站1940年落成，1941年啟用。2002年高雄鐵路地下化工程開始，挪移至東南方82公尺處暫存，2021年地下化工程大部分完成，再挪移回原址與新車站結合，繼續屹立在高雄市中軸線上。

台灣地震頻繁，加上經過2次遷移，如何讓帝冠車站應對未來地震考驗至關重要。考量其歷史建築身分，難以進行全面結構補強，鐵道局南區工程分局選擇採用耐久性佳、承載能量大的滑動類隔震元件，利用相對位移來減少地震對建築物的影響。

分局表示，隔震元件就像將帝冠車站換上全新「膝關節」，在基腳下方、結構基礎分別安裝上、下盤，上下盤間放置滑動塊，地震來時藉由滑動塊在上下盤間滑動，容許建物產生限制位移量，可減少地震力對建物本體的損害，就像膝關節可支撐人體、減少震盪的功能一樣。

帝冠車站共計在38處基腳，安裝經國家地震工程研究中心檢測合格的隔震元件，讓站體達到地震震度5級不壞、6級可修、7級不倒的耐震程度。

帝冠車站與地下新車站差了近3個世代，就像祖孫一樣，透過隔震元件也能隔開兩者結構系統的連續性，容許地震造成的變位；兩者間也必須設置「隔震縫」，達到避免結構碰撞，同時維持周遭通道連貫的功能。

帝冠車站和新車站結構間設置隔震縫，透過容許帝冠車站產生限制位移量，減少地震力對建物本體的影響。圖／鐵道局南區工程分局提供
帝冠車站和新車站結構間設置隔震縫，透過容許帝冠車站產生限制位移量，減少地震力對建物本體的影響。圖／鐵道局南區工程分局提供
隔震元件安裝完成、帝冠車站下降定位。圖／鐵道局南區工程分局提供
隔震元件安裝完成、帝冠車站下降定位。圖／鐵道局南區工程分局提供
帝冠車站下降定位，隔震元件安裝結合（上下盤間以滑動塊接合），像幫車站安裝新活動關節。圖／鐵道局南區工程分局提供
帝冠車站下降定位，隔震元件安裝結合（上下盤間以滑動塊接合），像幫車站安裝新活動關節。圖／鐵道局南區工程分局提供

台鐵 地震 歷史建築 火車站 鐵路地下化

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