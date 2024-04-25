隔震元件讓高雄帝冠車站「腳骨更軟Q」 鐵道局：7級地震不倒

台鐵高雄車站工程陸續完工，舊帝冠車站目前已搬回中山博愛中軸線原址，與新站體結合。為了讓這座84歲老車站與新地下車站「祖孫共存」，工程單位以滑動類隔震元件幫帝冠爺爺裝上全新「膝關節」，讓其「腳骨更軟Q」，遇上7級地震也不倒。

高雄帝冠火車站1940年落成，1941年啟用。2002年高雄鐵路地下化工程開始，挪移至東南方82公尺處暫存，2021年地下化工程大部分完成，再挪移回原址與新車站結合，繼續屹立在高雄市中軸線上。

台灣地震頻繁，加上經過2次遷移，如何讓帝冠車站應對未來地震考驗至關重要。考量其歷史建築身分，難以進行全面結構補強，鐵道局南區工程分局選擇採用耐久性佳、承載能量大的滑動類隔震元件，利用相對位移來減少地震對建築物的影響。

分局表示，隔震元件就像將帝冠車站換上全新「膝關節」，在基腳下方、結構基礎分別安裝上、下盤，上下盤間放置滑動塊，地震來時藉由滑動塊在上下盤間滑動，容許建物產生限制位移量，可減少地震力對建物本體的損害，就像膝關節可支撐人體、減少震盪的功能一樣。

帝冠車站共計在38處基腳，安裝經國家地震工程研究中心檢測合格的隔震元件，讓站體達到地震震度5級不壞、6級可修、7級不倒的耐震程度。