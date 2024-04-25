大雨狂炸解旱情 甲仙堰引水南化水庫逾8萬公噸

自去年入冬以來，台灣降雨偏少，南部地區更只有歷年平均的4成，所幸今天清晨一波強降雨，讓岡山區測得最高52mm時雨量，山區雖然降雨不如平地，但甲仙堰、高屏堰流數增加不少，甲仙堰甚至有餘力抽水8.3萬公噸至南化水庫，水利署南水分署更預估隨著雨勢增強，旱情渴望獲得紓解。

今天清晨鋒面過境帶來大雨轟炸南台灣，但降雨主要以沿海平地為主，山區偶有大雨但總雨量不多，其中岡山地區測得最大時雨量為52mm，截至下午3點為止，高屏溪上游集水區累積雨量僅10.1毫米，南化水庫累積雨量16.9毫米。