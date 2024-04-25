大雨狂炸解旱情 甲仙堰引水南化水庫逾8萬公噸
自去年入冬以來，台灣降雨偏少，南部地區更只有歷年平均的4成，所幸今天清晨一波強降雨，讓岡山區測得最高52mm時雨量，山區雖然降雨不如平地，但甲仙堰、高屏堰流數增加不少，甲仙堰甚至有餘力抽水8.3萬公噸至南化水庫，水利署南水分署更預估隨著雨勢增強，旱情渴望獲得紓解。
今天清晨鋒面過境帶來大雨轟炸南台灣，但降雨主要以沿海平地為主，山區偶有大雨但總雨量不多，其中岡山地區測得最大時雨量為52mm，截至下午3點為止，高屏溪上游集水區累積雨量僅10.1毫米，南化水庫累積雨量16.9毫米。
對於集水區與水庫降雨量偏低，水利署南水分署表示，昨天高屏溪攔河堰川流量只有9cms，目前已經來到11.1cms。雖然山區雨量不多，但今天甲仙攔河堰也有4.13cms，因為平地灌溉區雨水充足，僅放流2cms到下游，剩餘抽往南化水庫，截至下午3點已達8.3萬公噸，預估雨勢持續增強，未來抽往南化水庫的水量會持續增多，對於這波旱情仍是好消息。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言