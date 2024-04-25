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大雨狂炸解旱情 甲仙堰引水南化水庫逾8萬公噸

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
鋒面過境帶來大雨，南台灣旱情有望紓解。記者蔡世偉／攝影
鋒面過境帶來大雨，南台灣旱情有望紓解。記者蔡世偉／攝影

自去年入冬以來，台灣降雨偏少，南部地區更只有歷年平均的4成，所幸今天清晨一波強降雨，讓岡山區測得最高52mm時雨量，山區雖然降雨不如平地，但甲仙堰、高屏堰流數增加不少，甲仙堰甚至有餘力抽水8.3萬公噸至南化水庫，水利署南水分署更預估隨著雨勢增強，旱情渴望獲得紓解。

今天清晨鋒面過境帶來大雨轟炸南台灣，但降雨主要以沿海平地為主，山區偶有大雨但總雨量不多，其中岡山地區測得最大時雨量為52mm，截至下午3點為止，高屏溪上游集水區累積雨量僅10.1毫米，南化水庫累積雨量16.9毫米。

對於集水區與水庫降雨量偏低，水利署南水分署表示，昨天高屏溪攔河堰川流量只有9cms，目前已經來到11.1cms。雖然山區雨量不多，但今天甲仙攔河堰也有4.13cms，因為平地灌溉區雨水充足，僅放流2cms到下游，剩餘抽往南化水庫，截至下午3點已達8.3萬公噸，預估雨勢持續增強，未來抽往南化水庫的水量會持續增多，對於這波旱情仍是好消息。

高雄今年平均降雨量為歷年來平均4成，許多河川出現河床裸露情形。記者蔡世偉／攝影
高雄今年平均降雨量為歷年來平均4成，許多河川出現河床裸露情形。記者蔡世偉／攝影

南化水庫 鋒面 雨水 雨量

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