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高市推動工業區增設汙水處理 年底提出可行性報告

中央社／ 高雄25日電

推動河川環境品質提升，環境部要求地方盤點未設汙水廠工業區，高市府提報路竹區後鄉、岡山區台上段、橋頭區五里林，以及燕巢區角宿等4處工業區，預計年底提出可行性報告。

民進黨立委邱志偉近日邀集經濟部產業園區管理局、高雄市政府經發局研商。經發局表示，4處工業區設置汙水處理可行性評估經費需要新台幣1205萬元，產管局已核定新台幣1108萬元補助，預計6月初完成招標、年底完成可行性報告。

經發局指出，路竹區後鄉、岡山區台上段、橋頭區五里林及燕巢區角宿等4處工業區共有169家廠商，主要是金屬製品製造業，其次為機械設備製造業、基本金屬製造業等產廠商為主。

經發局表示，4處工業區廢汙水排放的承受水體主要是阿公店溪及典寶溪，2條溪在水質監控中都屬中度污染至嚴重污染狀態；4處工業區業者的排放雖符合標準，但經過專管集中再進行汙水處理，對於污染疑慮能再降低。

邱志偉今天透過新聞稿表示，4處工業區設置汙水處理設施，在可行性報告出爐後相關經費會較明朗，因此待計畫確定，將爭取經濟部補助經費，讓相關建設盡速落實，讓早期工業區汙水排放也嚴格規範，逐步改善河川環境品質。

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