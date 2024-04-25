馬公港國際郵輪碼頭延建工程啟用 可迎15萬噸大型郵輪

斥資8.29億元的澎湖縣馬公港1號國際郵輪碼頭延建工程今天啟用，碼頭長度延長1倍，水深加深至10公尺，可停泊15萬噸級的大型郵輪，國際線郵輪旅運中心也動土，希望促使澎湖縣有機會成為兼具郵輪跳島示範港及國內最佳觀光旅遊門戶。

交通部長王國材、澎湖縣長陳光復及台灣港務公司董事長李賢義、航港局長葉協隆等人共同主持啟用典禮，並為國際線郵輪旅運中心動土。其中今年4月完成的馬公港1號碼頭延建工程，碼頭由190公尺延長至380公尺，水深由原6公尺加深至10公尺，郵輪靠泊能量從5萬總噸，提高至15萬噸。

今天動土的國際線郵輪旅運中心總經費約6.31億元，預計2026年第2季完工，啟用後將大幅優化旅客候船、通關動線、休閒購物等空間。

交通部長王國材說，為提升澎湖旅客服務品質及在地觀光發展，中央將持續出資，督促及早完成馬公港1號碼頭新國際旅運中心、3號碼頭交通船上下岸設施及龍門尖山港旅客服務中心等工程，並推動馬公港8號碼頭澎湖輪新旅客服務設施。

王國材也證實，澎湖除現行2家航空公司外，傳有第3家業者有意願，交通運能將更加提升。

港務公司指出，澎湖是行政院「藍色公路十年整體發展規劃」重要一環，為吸引國際郵輪旅客前來深度旅遊，交通部疫情間已出資25億元先行推動澎湖港相關旅客服務設施的興建及優化。

港務公司董事長李賢義說，馬公港是跳島觀光、遊憩最重要門戶，港務公司會持續強化港埠資源，營造舒適旅遊與海上遊憩的新形象。