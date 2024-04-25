屏東綠建築「西市場」招商超搶手 中籤率僅兩成

曾是人氣採買地的屏東市「西市場」建築物老舊、結構安全堪慮，縣府斥資近2億元改建，打造為南台灣首座可調控室內溫度的綠建築市場，有78個開放式攤位、16間店鋪，日前招商吸引近500人報名，29日將公開抽籤，中籤率僅兩成；縣府城鄉發展處說，中籤攤商下月簽約進駐預定6月底開張，將帶給民眾嶄新的優質採買體驗，顛覆對傳統市場的既有印象。

縣府城鄉發展處說，屏東市「西市場」是傳統市場，縣府改造結合社區共享服務、環境友善設施等，突破舊市場簡陋的刻板印象，以簡約潔淨的建築外觀、挑高的尺度、自動換氣等，引入陽光與徐徐微風穿流而過營造敞亮通透感，讓民眾在舒適、有設計感的綠建築市場享受購物樂趣。

「西市場」全區2層樓、16間店舖、78攤開放式攤位，因是南台灣首座可調控室內溫度的綠建築市場，日前招商吸引近500人報名，29日抽籤。

為讓抽籤作業流程運作順暢，抽籤日採分流作法，將邀縣府政風處人員及專業律師列席見證，現場將設置錄影機，抽籤過程全程錄影，請合格申請人或受委託人按時報到辦理抽籤，若未按時間報到者，將視同放棄資格。