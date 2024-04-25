高雄危老重建比例6都倒數第2 議員批市府未積極推動

高雄市屋齡30年以上的房子，占比超過5成，危老重建的比例在6都中，卻排名倒數第2名。高雄市議員張勝富說，近期地震頻繁，危老建築重建推動刻不容緩，但市府未積極推動、宣導不足，才導致58萬戶危老房屋只有300多件提出危老重建補助。工務局長楊欽富說，會與公所合作宣導，增加危老重建服務站的數量，輔導民眾提出申請。

張勝富說，高雄市屋齡超過30年的危老房屋超過58萬戶，比例占全市房屋將近53%，高雄市有辦理危老重建計畫書補助方案，受理318件，核准308件，但來申請的案件數，卻是6都倒數第2名。

張勝富表示，今年工務局也延續辦理危老重建補助，中央補助5.5萬元，市府加碼6萬元，耐震補強評估補助另有1萬2000元至1萬5000元，目前有30處危老重建服務站，提供民眾諮詢，但「58萬戶危老房屋，怎麼會只有318件來申請補助？」代表市府宣導不夠。

張勝富說，危老建築重建有補助，民眾只要知道，一定會想來了解，對居住的安全有助益，補助也不少錢，「為什麼民眾不來申請？」這代表工務局未積極推動，而且宣導不夠，不然為何高雄危老重建的比例，在6都中會排名倒數第2名。

工務局長楊欽富說，高雄的危老重建服務站，在2年前僅有5個輔導站，為了加強宣導，在去年增加開放到30個服務站來幫民眾評估，目前執行成效都還不錯，為了增加成效，後續會與各區公所合作加強宣導，也會增加20個危老服務站。

工務局長楊欽富表示，危老建築重建的難處，卡在必須要百分之百的住戶同意，有時整棟公寓就因為1、2位釘子戶不同意，就無法列為危老建築。張勝富說，危老建築重建補助費用最高達13萬元，是中央與市府的美意，工務局要想辦法落實宣導，讓人民了解。