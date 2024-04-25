影／高雄清晨雷雨閃電擊中電杆 路竹區193戶停電近1小時

高雄市今天清晨突然下起大雷雨，造成路樹、路牌、電桿倒塌斷裂，導致交通出現堵塞，路竹區甚至有閃電擊中電桿，造成當地193戶受到影響而停電近1小時，路竹鴨寮地區在今天上午9時許仍有居民抱怨「電還沒來！」台電說，已派人搶修。

台電說，今天清晨6時19分許，路竹區因雷擊造成電桿的電線斷線，導致大同路、中山路、中和街、中華路、五公路、文化路、四維路、永福路、竹南街、延平路、建國路、國昌路、華西街、華昌街、順安路等一帶停電，計有193戶受影響。台電立即派員冒雨前往搶修，在7時14分許完成修復供電；但路竹的鴨寮地區在今天上午9時許，仍有居民抱怨電還沒來，「不是積極搶修嗎？」

今天清晨的大雨也造成岡山區介壽路橋上機車道積水，有網友開車經過介壽路橋，目睹騎士騎車勉強從積水的機車道通過，濺起大量水花，甚至有一輛機車疑因路過積水而熄火，騎士只能冒雨牽車走過積水，再重新發動機車。