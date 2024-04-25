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影／高雄清晨雷雨閃電擊中電杆 路竹區193戶停電近1小時

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄湖內區東方路往茄萣區方向，今天清晨下起大雷雨，造成路樹與路牌倒塌，警方派人到場指揮交通。記者王勇超／翻攝
高雄湖內區東方路往茄萣區方向，今天清晨下起大雷雨，造成路樹與路牌倒塌，警方派人到場指揮交通。記者王勇超／翻攝

高雄市今天清晨突然下起大雷雨，造成路樹、路牌、電桿倒塌斷裂，導致交通出現堵塞，路竹區甚至有閃電擊中電桿，造成當地193戶受到影響而停電近1小時，路竹鴨寮地區在今天上午9時許仍有居民抱怨「電還沒來！」台電說，已派人搶修。

台電說，今天清晨6時19分許，路竹區因雷擊造成電桿的電線斷線，導致大同路、中山路、中和街、中華路、五公路、文化路、四維路、永福路、竹南街、延平路、建國路、國昌路、華西街、華昌街、順安路等一帶停電，計有193戶受影響。台電立即派員冒雨前往搶修，在7時14分許完成修復供電；但路竹的鴨寮地區在今天上午9時許，仍有居民抱怨電還沒來，「不是積極搶修嗎？」

今天清晨的大雨也造成岡山區介壽路橋上機車道積水，有網友開車經過介壽路橋，目睹騎士騎車勉強從積水的機車道通過，濺起大量水花，甚至有一輛機車疑因路過積水而熄火，騎士只能冒雨牽車走過積水，再重新發動機車。

警方說，湖內區東方路往茄萣區方向，今天上午6時許因為風雨造成路樹傾倒，現場道路兩旁路樹枝、路邊標誌桿及電桿斷裂，因倒塌樹木、路牌及電桿桿過於龐大，造成雙向車道各一線道道路阻塞，初步無法徒手移除，警方已通報台電及廠商前來處理，也派遣警力於現場警戒及疏導交通，現場無人傷亡。

高雄岡山區介壽路橋的機車道因為今天清晨大雨造成積水，機車騎士冒險騎車涉水而過，噴濺起大量水花。圖／吳昆仲提供
高雄岡山區介壽路橋的機車道因為今天清晨大雨造成積水，機車騎士冒險騎車涉水而過，噴濺起大量水花。圖／吳昆仲提供
高雄茄萣區有路樹因清晨的風雨而倒塌，樹幹壓在電桿的線路，造成電線垂拖。圖／劉宗霖提供
高雄茄萣區有路樹因清晨的風雨而倒塌，樹幹壓在電桿的線路，造成電線垂拖。圖／劉宗霖提供

台電 路樹 車道

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