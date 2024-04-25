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網問蓮池潭路上「撿到科爾鴨怎辦」 高雄網友搶答都和「吃」有關　

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高雄網友昨天在蓮池潭崇德路上撿到一隻很乖的科爾鴨。圖／取自PTT高雄版
高雄網友昨天在蓮池潭崇德路上撿到一隻很乖的科爾鴨。圖／取自PTT高雄版

高雄有民眾昨天在蓮池潭崇德路上撿到一隻很乖的科爾鴨，上網詢問「該怎麼辦？該送去那裡，還是有失主在尋找」？貼文引起網友熱議，有網友建議「三杯」、「薑母」、「超可愛，養胖一點再說吧」；有網友點出關鍵，「聯繫動保處」。

高雄市一名網友昨在蓮池潭附近撿到一隻科爾鴨，因不知該如何處理，在PTT高雄版貼文詢問網友，「撿到柯爾鴨，怎麼辦？」不少網友提出建議。

有網友指，「放回潭裡，說不定是跑出來的」、「感覺是有人潭裡遛鴨叫不回來」、「送去就近的警局」；有網友則開玩笑指「三杯」、「薑母」、「那種鴨很輕應該沒啥肉」。

有網友則說，「一律收編」、「超可愛，養胖一點再說吧」；有網友則給正確解答「正常就是聯繫動保」。

失主 高雄市

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