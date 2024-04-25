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高雄一早狂風暴雨「上班很刺激」 網友驚：炸雨了
中央氣象署高雄氣象站今天上午發布災害性天氣通報，警戒區範圍分別為屏東縣及台南、高雄市，持續時間至上午8時45分，呼籲民眾要慎防劇烈降雨、雷擊，及9級以上強陣風；有網友驚嘆今早高雄市多區狂風暴雨，風雨整個用灌的，上班很刺激。
高雄氣象站於今天上午7時38分許發布災害性天氣通報及大雷雨即時訊息，警戒區域為屏東縣、台南市及高雄市，持續時間至8時45分；呼籲民眾慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，以及溪河水暴漲，另低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
PTT高雄網友貼文，有網友分別描述所在區域的風雨情況指，「岡山打雷有夠猛烈」、「楠梓突然暴雨」、「 仁武風雨交加」、「燕巢瞬間的雷雨比颱風還可怕」、「茄萣有電線杆倒塌，路樹樹枝掉落」、「真不想出門上班」。
有網友說，「鳳仁路雨用倒的，快點淹水吧，可以玩水了」、「上班很刺激」、「炸雨了」。
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