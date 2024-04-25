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高雄清晨狂風暴雨「如颱風」 路牌被吹倒、路樹倒整排
高雄市今天清晨突然強風暴雨，高雄氣象站從上午6時54分起，多次發送災害性天氣通報，警告高雄市、屏東縣、臺南市局部地區會有強風、劇烈降雨、雷擊，呼籲低窪地區慎防積水，山區慎防坍方及落石。高雄茄定區在上午近7時突然颳起強風豪雨，已有路樹倒塌、路牌被吹倒，甚至有電線脫垂，熱心民眾搬三角錐去做警示，提醒往來人車注意通過。
高雄氣象站表示，今天上午屏東縣、台南市、高雄市會有大雷雨，持續時間至上午8時45分，請民眾慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪水或河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
劉姓男子今天上午7時許，茄萣區瞬間狂風暴雨後，造成東方路許多路樹倒塌，還有路牌被強風吹倒，電線杆也倒了，他趁風雨轉弱時錄下影片，並拿手機拍下照片，貼上臉書地區社團提醒鄉親注意安全。
劉男說，當時狀況「跟颱風差不多」，持續了幾分鐘，風雨最強的時候沒法拿手機拍攝，相當恐怖，風雨轉 小後到外面查看，很多路樹斷了、電線杆也倒了。
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