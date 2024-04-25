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1年僅5公里 高雄纜線下地慢 跳電頻傳住戶苦

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導

高雄市政府纜線下地，至今完成67.22公里，拔除1900支電桿，但議員指每年下地總長度僅5公里，其中旗津、鼓山、鹽埕區僅完成4.2公里，開放天際線的進度太慢。而鼓山三路纜線尚未下地，近3年受動植物碰觸、車輛勾碰等因素共發生24起停、跳電，周圍住戶叫苦連天。

高雄今年起由各區公所協助彙報纜線下地需求，經費市府、台電拆半負擔，目前以公共工程、主要聯絡道和熱門觀光景點優先辦，今年至3月已有12處市區道路纜線下地，總長度5.02公里、拔除115支電桿，以六龜南橫公路台20線部分路段纜線下地最長，達0.2公里、拔7支電桿。

議員簡煥宗昨說，相較全市各區纜線地下工程，旗津、鼓山、鹽埕3區2017年至2021年僅完成4.217公里、拔桿數146支，他日前追問得知，市府纜線地下目標1年僅5公里，「開放天際線進度太慢」。

「鼓山三路近3年來已發生24起停跳電事件」簡煥宗說，鼓山三路纜線未下地，導致頻頻停跳電，動植物觸碰占8件，另有設備事故、颱風強陣風和車輛勾碰等原因，平均1年發生8件、1季就有2起停跳電，住戶叫苦連天。

工務局長楊欽富解釋，市府每年纜線地下總長度為5公里，去年考量工程進度緩慢，改由各區公所提報計畫，只要提出申請，都會考量施作，目前最大困難是住戶不同意在鄰里設電箱，市府須找到合適地點並多方協調才能繼續推動工程；近日將會勘鼓山三路纜線下地條件，條件許可就會盡速辦理。

住戶 觀光景點 議員

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