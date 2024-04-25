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墓碑裸露 雙湖森林公園令人卻步

聯合報／ 記者宋原彰王昭月／高雄報導

高雄市雙湖森林公園以覆鼎金公墓遷葬改建而成，但民代近期發現，公園完成多年，竟有成堆墓碑未完成移除，令人恐懼生畏，質疑墓碑裸露難道是公園「特色」？工務局長楊欽富答覆，這些墓碑可能在興建公園時就地掩埋，後來經大雨沖刷露出，將會同殯葬處盡速清理。

位於高雄市三民、鳥松、仁武3區交界的雙湖公園，金獅湖與澄清湖雙湖抱山景致聞名，是前市長陳菊任內將墓地變身公園的重要政績，不過議員陳善慧昨質訊指出，公園已建成多年，迄今卻有不少墓碑裸露，大酸難道是要打造「雙湖墓碑特色公園」？

他說，覆鼎金早遷完墓，現在還有墓碑堆在那兒，看了就怕，誰敢去運動、休閒。反觀楠梓右昌森林公園也是墓地遷建，現在假日很多人去晨運、跳舞，「你沒做好，民眾自然不敢親近」。

工務局長楊欽富答覆，可能當初遷葬時沒完全處理好，就地掩埋的墓碑、土方受到大雨沖刷後裸露，此事會儘速找殯葬處商議、妥善處置。

高雄雙湖公園占地25.77公頃，舊址原是覆鼎金公墓，約有1.6萬個地上墓地、6萬個地下疊葬墓，高市府費時多年完成遷葬與改造。

公墓 墓碑 森林公園

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