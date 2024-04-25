高雄21公園遊戲場 疑逾3年未安檢

高雄市長陳其邁2020年上任後計畫4年內完成150座特色公園，但議員昨質疑，高雄有21處公園遊戲場超過3年未檢驗，不符規定，去年則有17起民眾公園受傷事故，其中7件與孩童遊具有關，2件聲請國賠，要求工務局盡速完成複檢，並建立遊具損傷與人員受傷樣態的資料庫，防患未然。

高雄市工務局長楊欽富說明，市區全數公園去年都完成備查，六都最快，市府也會如實每3年完成複檢。至於公園處登錄資料顯示部分公園檢驗時間超過3年，近日會調查清楚並盡速完成複檢；目前也已規畫設置特色公園遊具資料庫，預計今年就會完成。

陳其邁上任時曾宣誓任內完成150座特色公園，去年斥資7.5億，完成近30座，不過議員鄭孟洳昨質詢表示，全市共420個公園兒童遊戲場，依規定每3年需檢驗室外公園遊具設施，但比對工務局檢修備查資料，多達21處公園兒童遊樂場未在近3年完成檢修，其中小港六苓兒童遊戲場最近一次檢驗時間是2018年12月；質疑是檢驗量能不足或經費不夠？

鄭孟洳表示，去年高市發生17起公園受傷事故，其中7件與遊具有關，2件因遊具導致骨折的國賠案，要求公園處應盡速完成複檢，並建立遊具資料庫統計事發原因，探討各遊具的設計缺失、分析孩童使用習慣，防患未然。

議員陳善慧指公園處去年7月從養工處畫分出，業務權責與經費是否已到位？像楠梓後昌兒童遊樂場設施髒亂、座椅斷裂、招牌破損、水溝與步道銜接處凹陷嚴重，會勘多次仍未改善；工務局長楊欽富回應，後昌公園確實多處有危險性，會即刻處理，他也坦承養護公園的經費長年不足。

臺灣還我特色公園聯盟南區負責人黃佳智表示，中央規定公園每3年需複檢安全性，若確實揪出多處未如實複檢，地方政府應積極安排民間檢驗公司協助，才能即時完成複檢，目前公園的兒童遊戲場，每天有巡檢維護，不致有安全疑慮，不該因單一公園的偶發事件，抹殺政府設立特色公園的用心。