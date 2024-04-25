聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄21公園遊戲場 疑逾3年未安檢

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導

高雄市長陳其邁2020年上任後計畫4年內完成150座特色公園，但議員昨質疑，高雄有21處公園遊戲場超過3年未檢驗，不符規定，去年則有17起民眾公園受傷事故，其中7件與孩童遊具有關，2件聲請國賠，要求工務局盡速完成複檢，並建立遊具損傷與人員受傷樣態的資料庫，防患未然。

高雄市工務局長楊欽富說明，市區全數公園去年都完成備查，六都最快，市府也會如實每3年完成複檢。至於公園處登錄資料顯示部分公園檢驗時間超過3年，近日會調查清楚並盡速完成複檢；目前也已規畫設置特色公園遊具資料庫，預計今年就會完成。

陳其邁上任時曾宣誓任內完成150座特色公園，去年斥資7.5億，完成近30座，不過議員鄭孟洳昨質詢表示，全市共420個公園兒童遊戲場，依規定每3年需檢驗室外公園遊具設施，但比對工務局檢修備查資料，多達21處公園兒童遊樂場未在近3年完成檢修，其中小港六苓兒童遊戲場最近一次檢驗時間是2018年12月；質疑是檢驗量能不足或經費不夠？

鄭孟洳表示，去年高市發生17起公園受傷事故，其中7件與遊具有關，2件因遊具導致骨折的國賠案，要求公園處應盡速完成複檢，並建立遊具資料庫統計事發原因，探討各遊具的設計缺失、分析孩童使用習慣，防患未然。

議員陳善慧指公園處去年7月從養工處畫分出，業務權責與經費是否已到位？像楠梓後昌兒童遊樂場設施髒亂、座椅斷裂、招牌破損、水溝與步道銜接處凹陷嚴重，會勘多次仍未改善；工務局長楊欽富回應，後昌公園確實多處有危險性，會即刻處理，他也坦承養護公園的經費長年不足。

臺灣還我特色公園聯盟南區負責人黃佳智表示，中央規定公園每3年需複檢安全性，若確實揪出多處未如實複檢，地方政府應積極安排民間檢驗公司協助，才能即時完成複檢，目前公園的兒童遊戲場，每天有巡檢維護，不致有安全疑慮，不該因單一公園的偶發事件，抹殺政府設立特色公園的用心。

議員 陳其邁

延伸閱讀

結合全台上百宮廟 高雄道德院將辦花蓮強震往生超度法會

FT：歐盟對中國安檢設備商同方威視 發動「黎明突襲」

高雄國家體育場環保永續 吸引知名歌手相繼開唱

高雄21處公園遊戲場「3年未檢驗安全」 議員轟意外頻傳

相關新聞

高雄21公園遊戲場 疑逾3年未安檢

高雄市長陳其邁2020年上任後計畫4年內完成150座特色公園，但議員昨質疑，高雄有21處公園遊戲場超過3年未檢驗，不符規...

墓碑裸露 雙湖森林公園令人卻步

高雄市雙湖森林公園以覆鼎金公墓遷葬改建而成，但民代近期發現，公園完成多年，竟有成堆墓碑未完成移除，令人恐懼生畏，質疑墓碑...

1年僅5公里 高雄纜線下地慢 跳電頻傳住戶苦

高雄市政府纜線下地，至今完成67.22公里，拔除1900支電桿，但議員指每年下地總長度僅5公里，其中旗津、鼓山、鹽埕區僅...

高雄輕軌採購新車停哪？ 捷運局：這2處有空間可擴建

日前高雄市長陳其邁在議會質詢時首度證實，市府已經行文交通部，希望爭取經費增購14組輕軌列車。不過目前輕軌停駐空間已滿，若...

逾40年廟宇彩繪師獲全國模範勞工 任重道遠、重視工安

屏東縣政府今表揚模範勞工，廟宇彩繪師傅58歲孔慶富獲全國模範勞工殊榮，從事廟宇彩繪工作逾40年，他深知任重道遠，期許後輩...

企業董娘做公益 金門真善美姐妹送愛心到大同之家

金門縣救國團旗下女性慈善組織「真善美聯誼會」今天下午由會長李月黎、副會長許雪芳、許寶貝等人帶領美麗的天使團隊赴大同之家辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。